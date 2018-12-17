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На Южном Урале запущена "витрина госзакупок"

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Челябинск
20:42 17 Декабря 2018
закупки, площадка, челябинск, новый
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В Челябинской области заработал новый информационный портал, объединяющий на одном ресурсе все закупки государственных и муниципальных заказчиков региона, сообщает собственный корреспондент Sibnovosti.ru из Челябинска.

Портал "Витрина госзакупок Челябинской области" разработан по инициативе губернатора Челябинской области Бориса Дубровского для обеспечения широкого доступа малых и средних предприятий, крупных поставщиков (исполнителей, подрядчиков) к государственным и муниципальным закупкам.

"Современный ресурс позволяет беспрепятственно получать информацию о проводимых в настоящее время тендерах, что в свою очередь экономит время потенциальных участников закупок в поиске желаемого контракта", - сообщили в управлении пресс-службы Правительства Челябинской области.

"Витрина госзакупок" является безвозмездной и не требует каких-либо дополнительных действий со стороны заказчиков Челябинской области и участников закупок. Наполняется портал автоматически из Единой информационной системы после размещения извещений.

 

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