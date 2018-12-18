18 декабря
Челябинск
66.75
 
€ 75.78
18+
Sibnovosti.ru
Челябинск
...

В Челябинске на торги выставлено историческое здание со стартовой ценой в 1 рубль

Главная Экономика
Челябинск
20:03 18 Декабря 2018
челябинск, история, здание, дом, продажа
версия для печати Ico_print

Министерство имущества Челябинской области подготовило условия приватизации нежилого здания, расположенного в центре Челябинска. Строение имеет статус объекта культурного наследия регионального значения, сообщает собственный корреспондент Sibnovosti.ru из Челябинска.

Здание XIX века постройки общей площадью 407 кв. м. по предложению регионального минкульта вошло в программу приватизации областного имущества еще в 2015 году. За это время организовано два аукциона с начальными ценами 13,38 млн рублей и 12,87 млн рублей, которые признаны не состоявшимся. А в 2018 году здание получило особый статус.

"В адрес минимущества неоднократно поступали обращения от общественных и некоммерческих организаций с просьбами о безвозмездной передаче здания для восстановления и размещения в нем объектов сферы культуры и искусства, а также детского творчества. Однако их просьбы не были удовлетворены в связи с необходимостью соблюдения конкурентных процедур. Поэтому принято решение о проведении конкурса", - сообщил глава министерства имущества и природных ресурсов области Алексей Бобраков.

На данный момент объект находится в неудовлетворительном состоянии и по условиям конкурса должен быть отреставрирован и восстановлен до своего первоначального состояния, в соответствии с  эскизным проектом.  Согласно нормам федерального законодательства, начальная цена продажи такого объекта устанавливается равной одному рублю. Право же приобретения имущества принадлежит покупателю, предложившему наиболее высокую цену.

Следить за исполнением покупателем условий конкурса будет специально созданная комиссия ГСБУ "Челябинский областной фонд имущества". На покупателя ляжет обязанность ежеквартально отчитываться о ходе исполнения условий конкурса. На их выполнение дается один год с момента передачи объекта победителю.

Важно отметить, земельный участок под зданием не подлежит продаже, поскольку расположен в границах объекта археологии "Культурный слой города Челябинска XVIII-XIX вв.", но будет предоставлен в долгосрочную аренду новому владельцу здания. Проведение конкурса запланировано в 2019 году.

Фото пресс-службы минимущества Челябинской области.

Экономика / НОВОСТИ
Новости Челябинска: На Южном Урале запущена "витрина госзакупок"

На Южном Урале запущена "витрина госзакупок"

17 Декабря 2018 г.
"Витрина госзакупок" является безвозмездной
Новости Челябинска: "Транснефть" отдала предпочтение челябинским бульдозерам и болотоходам

"Транснефть" отдала предпочтение челябинским бульдозерам и болотоходам

13 Декабря 2018 г.
Пять машин Челябинского тракторного завода поедут в Сибирь
Новости Челябинска: Южноуральцы воспользовались "банкротством в подарок"

Южноуральцы воспользовались "банкротством в подарок"

12 Декабря 2018 г.
Стоимость одной процедуры для физического лица составляет в среднем 70-50 тысяч рублей
Новости Челябинска: Редкое производство тяжеловесных поковок освоила "Уральская кузница"

Редкое производство тяжеловесных поковок освоила "Уральская кузница"

12 Декабря 2018 г.
Подобную продукцию выпускают единичные предприятия в мире
Новости Челябинска: Кыштымский медеэлектролитный завод снизит вредные выбросы

Кыштымский медеэлектролитный завод снизит вредные выбросы

11 Декабря 2018 г.
Установлено современное оборудование
Новости Челябинска: На Южном Урале началось строительство президентского поселка для саммитов ШОС и БРИКС

На Южном Урале началось строительство президентского поселка для саммитов ШОС и БРИКС

4 Декабря 2018 г.
К строительству Теремов приступила компания ARK Development
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Челябинска: В главном кафедральном соборе Челябинской области "зазвонили" в новые колокола

В главном кафедральном соборе Челябинской области "зазвонили" в новые колокола

17 Декабря 2018 г.
Обновления приурочены к столетию Челябинской епархии
Новости Челябинска: Инновационные разработки челябинской компании приглянулись Канаде

Инновационные разработки челябинской компании приглянулись Канаде

17 Декабря 2018 г.
Корпорация Intel выбрала решение челябинцев
Новости Челябинска: Южно-Уральский ВУЗ презентовал инновационные достижения

Южно-Уральский ВУЗ презентовал инновационные достижения

13 Декабря 2018 г.
Роботы и симуляторы
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Казакова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356