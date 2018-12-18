В Челябинске на торги выставлено историческое здание со стартовой ценой в 1 рубль

Министерство имущества Челябинской области подготовило условия приватизации нежилого здания, расположенного в центре Челябинска. Строение имеет статус объекта культурного наследия регионального значения, сообщает собственный корреспондент Sibnovosti.ru из Челябинска.

Здание XIX века постройки общей площадью 407 кв. м. по предложению регионального минкульта вошло в программу приватизации областного имущества еще в 2015 году. За это время организовано два аукциона с начальными ценами 13,38 млн рублей и 12,87 млн рублей, которые признаны не состоявшимся. А в 2018 году здание получило особый статус.

"В адрес минимущества неоднократно поступали обращения от общественных и некоммерческих организаций с просьбами о безвозмездной передаче здания для восстановления и размещения в нем объектов сферы культуры и искусства, а также детского творчества. Однако их просьбы не были удовлетворены в связи с необходимостью соблюдения конкурентных процедур. Поэтому принято решение о проведении конкурса", - сообщил глава министерства имущества и природных ресурсов области Алексей Бобраков.

На данный момент объект находится в неудовлетворительном состоянии и по условиям конкурса должен быть отреставрирован и восстановлен до своего первоначального состояния, в соответствии с эскизным проектом. Согласно нормам федерального законодательства, начальная цена продажи такого объекта устанавливается равной одному рублю. Право же приобретения имущества принадлежит покупателю, предложившему наиболее высокую цену.

Следить за исполнением покупателем условий конкурса будет специально созданная комиссия ГСБУ "Челябинский областной фонд имущества". На покупателя ляжет обязанность ежеквартально отчитываться о ходе исполнения условий конкурса. На их выполнение дается один год с момента передачи объекта победителю.

Важно отметить, земельный участок под зданием не подлежит продаже, поскольку расположен в границах объекта археологии "Культурный слой города Челябинска XVIII-XIX вв.", но будет предоставлен в долгосрочную аренду новому владельцу здания. Проведение конкурса запланировано в 2019 году.

Фото пресс-службы минимущества Челябинской области.