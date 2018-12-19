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Челябинский металлургический комбинат получил международный экосертификат

Главная Экономика
Челябинск
18:37 19 Декабря 2018
челябинск, завод, экология
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Челябинский металлургический комбинат получил сертификат соответствия международным стандартам системы экологического менеджмента. Сертификационные работы на комбинате длились более года, сообщает собственный корреспондент Sibnovosti.ru из Челябинска.

На предприятии независимый аудит провела немецкая экспертная организация TÜV Rheinland Group. В ходе исследования эксперты проверили документацию, оценили процедуры и мероприятия в области экологического менеджмента, обследовали территории комбината, производственных цехов и отделов. ЧМК входит в Группу "Мечел". 

"Получение сертификата такого признанного международного стандарта, как ISO 14001:2015, – очень значимое событие для комбината. Оно свидетельствует об ответственной политике предприятия в области охраны окружающей среды, наличии строгого природоохранного контроля и программы по минимизации промышленного воздействия", – отметил начальник Управления по охране труда, промышленной безопасности и природоохранной деятельности ПАО "ЧМК" Александр Садырин.

По итогам аудита система экологического менеджмента, действующая на предприятии, признана экспертами соответствующей требованиям ISO 14 001: 2015. Сертификат выдан сроком на три года.

За время сертификационного аудита на комбинате разработали и внедрили свыше 100 регламентирующих документов, в том числе в области охраны природы.

Справочно:

ПАО "Челябинский металлургический комбинат" – одно из крупнейших отечественных предприятий полного металлургического цикла по выпуску качественных и высококачественных сталей, а также основной производитель нержавеющей стали в России. ЧМК – одно из немногих предприятий страны, которому дано право присваивать продукции собственный индекс "Челябинская Сталь".

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