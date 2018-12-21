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На Южном Урале лекарства будут маркироваться

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Челябинск
20:25 21 Декабря 2018
челябинск, лекарство
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Переход на систему мониторинга движения лекарственных препаратов от производителя к потребителю обсудил на совещании по борьбе с незаконным оборотом промышленной продукции  заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов. Он поставил задачу до 2020 года перейти на систему маркировки лекарств, сообщает собственный корреспондент Sibnovosti.ru из Челябинска.

О результатах проверок лекарственных препаратов рассказала руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Челябинской области Лариса Землянская. Она отметила, что региональным Росздравнадзором за 9 месяцев 2018 года было проведено 39 рейдов, на экспертизу отобрано 420 образцов лекарств. Впервые за последние годы не выявлено ни одного фальсифицированного.  Что касается медицинских изделий, из 11 образцов 3 признаны недоброкачественными, 2 – незарегистрированными.

"Все лекарства 2020 года, которые будут выпускаться, должны быть промаркированы. Точно так же, как, например, на алкогольной продукции стоят акцизные марки. Это необходимо, чтобы была возможность отследить от производителя до потребителя все движение лекарства в целях недопущения в оборот недоброкачественных препаратов. Это касается аптечных и медицинских организаций", – уточнила Лариса Землянская.

Олег Климов напомнил членам комиссии о проведении в Челябинске в 2020 году саммитов ШОС и БРИКС  и призвал ускорить переход на новую систему мониторинга медикаментов. 

"В связи с проведением у нас важного политического события мы должны закрыть все вопросы заранее.  Если вся страна должна перейти на систему мониторинга движения лекарств с 1  января 2020 года, то мы  должны это сделать  в октябре 2019 года. Это является приоритетной задачей на сегодняшний день по противодействию незаконному обороту контрафактной продукции", – подчеркнул заместитель губернатора.

Заместитель министра общественной безопасности Челябинской области Владимир Гусак представил комиссии предварительные итоги проверок в сфере незаконного оборота промышленной продукции в целом по региону.

Так, исследования показали, что высоким рискам незаконной реализации подвержены сферы производства строительных материалов, бытовой химии, пищевой продукции, в том числе алкогольной. Только за 9 месяцев этого года возбуждено 376 уголовных дел по контрабанде.  

Фото пресс-службы правительства Челябинской области.

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