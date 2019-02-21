В "«запретках" » Южного Урала для предприятий создали особое налоговое пространство

Резидент территории опережающего социально-экономического (ТОСЭР) развития «Снежинск» презентовал свое инновационное производство. ООО «СТК Развитие» работает в рамках особого льготного налогообложения. О первых результатах узнал собственный корреспондент Sibnovosti.ru из Челябинска.

Напомним, в 2017 году Президент России Владимир Путин подписал Закон о создании территорий опережающего социально-экономического развития в закрытых административно-муниципальных образованиях. В начале 2018 года этот статус приобрели закрытые города Челябинской области: Снежинск и Озерск.

«Запретки» с новым статусом получили серьезные налоговые послабления: обнуление налогов на прибыль в федеральный бюджет и ввозных таможенных пошлин на оборудование, сырье и материалы. Также снижение налоговых выплат в местные бюджеты с 20% до 5% в первые пять лет и не более 10% в следующие пять лет. Страховые взносы в Пенсионный фонд и Фонд соцстрахования уменьшились до 7,6%, по сравнению с нынешними 30%.

ООО «СТК Развитие» - первое предприятие, получившее статус резидента ТОСЭР «Снежинск». Компания разрабатывает автоматизированные системы управления для предприятий нефтегазовой отрасли. В перспективе планируется запустить производство для приборостроения, машиностроения, IT-технологий, химического производства, металлообработки.