21 февраля
Челябинск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Челябинск
...

В "«запретках" » Южного Урала для предприятий создали особое налоговое пространство

Главная Экономика
Челябинск
17:48 21 Февраля 2019
челябинск, статус, развитие
версия для печати Ico_print

Резидент территории опережающего социально-экономического (ТОСЭР) развития «Снежинск» презентовал свое инновационное производство. ООО «СТК Развитие»  работает в рамках особого льготного налогообложения.  О первых результатах узнал собственный корреспондент Sibnovosti.ru из Челябинска.

Напомним, в 2017 году Президент России Владимир Путин подписал Закон о создании территорий опережающего социально-экономического развития в закрытых административно-муниципальных образованиях. В начале 2018 года этот статус приобрели закрытые города Челябинской области: Снежинск и Озерск.

«Запретки» с новым статусом  получили серьезные налоговые послабления: обнуление налогов на прибыль в федеральный бюджет и ввозных таможенных пошлин на оборудование, сырье и материалы. Также снижение налоговых выплат в местные бюджеты с 20% до 5% в первые пять лет и не более 10% в следующие пять лет. Страховые взносы в Пенсионный фонд и Фонд соцстрахования уменьшились до 7,6%, по сравнению с нынешними 30%.

ООО «СТК Развитие» - первое предприятие, получившее статус резидента ТОСЭР «Снежинск». Компания разрабатывает автоматизированные системы управления для предприятий нефтегазовой отрасли. В перспективе планируется запустить производство для приборостроения, машиностроения, IT-технологий, химического производства, металлообработки.

«На текущий момент мы вышли на плановую производственную мощность по разработке и изготовлению систем автоматизации и управления измерительных установок. В стадии завершения конструкторско-технологическая инновационная разработка специального стенда, позволяющего имитировать реальные условия эксплуатации производимых установок и тем самым исключать возможные ошибки сборочного производства. Благодаря особому статусу резидента ТОСЭР, поддержке местных властей и областного правительства у нас есть возможность сконцентрировать максимумсредств и усилий на развитии компании», - поделился генеральный директор ООО "СТК Развитие" Виталий Прокофьев.

 

Экономика / НОВОСТИ
Новости Челябинска: Высокоскоростная магистраль Челябинска вошла в Стратегию пространственного развития РФ

Высокоскоростная магистраль Челябинска вошла в Стратегию пространственного развития РФ

18 Февраля 2019 г.
В Стратегию пространственного развития вошли только два проекта ВСМ: Москва – Казань и Екатеринбург – Челябинск
Новости Челябинска: Компании Челябинской области признаны "Национальными чемпионами"

Компании Челябинской области признаны "Национальными чемпионами"

15 Февраля 2019 г.
Награждение победителей всероссийского Всероссийского конкурса "Национальные чемпионы".
Новости Челябинска: Челябинская область на Российском инвестфоруме подписала соглашения о сотрудничестве

Челябинская область на Российском инвестфоруме подписала соглашения о сотрудничестве

15 Февраля 2019 г.
Отдельная тема - новые автобусы для Челябинска, работающие на экологически чистом топливе
Новости Челябинска: Уникальные южноуральские роботы будут служить для машиностроения

Уникальные южноуральские роботы будут служить для машиностроения

14 Февраля 2019 г.
Оборудование нового технологического класса позволяет обрабатывать крупногабаритные изделия
Новости Челябинска: К саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске "поумнеет" общественный транспорт

К саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске "поумнеет" общественный транспорт

14 Февраля 2019 г.
Измениться должно полностью само представление о пассажирских перевозках
Новости Челябинска: В Челябинской области освоят месторождение строительного камня

В Челябинской области освоят месторождение строительного камня

13 Февраля 2019 г.
Добыча облицовочного камня предусматривает бережное отношение и практически не допускает взрывов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Челябинска: На Южном Урале запустили новые программы господдержки бизнеса

На Южном Урале запустили новые программы господдержки бизнеса

18 Февраля 2019 г.
Льготный микрозайм на развитие бизнеса выдается в размере 5 млн. рублей
Новости Челябинска: Сборная команда УрФО выиграла I зимние международные спортивные игры «"Дети Азии"»

Сборная команда УрФО выиграла I зимние международные спортивные игры «"Дети Азии"»

19 Февраля 2019 г.
Соревнования прошли по 8 видам спорта
Новости Челябинска: Горнолыжники готовятся к Кубку мира-2019 по фристайлу

Горнолыжники готовятся к Кубку мира-2019 по фристайлу

21 Февраля 2019 г.
Он стартует в Челябинске 23 февраля
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356