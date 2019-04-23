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"Интеллектуальное" энергоснабжение в совместных проектах России и Казахстана

Главная Экономика
Челябинск
20:15 23 Апреля 2019
челябинск, россия, казахстан, овощи, производство
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Южноуральские энергетики презентовали инновационные технологии малой генерации на XI Международной выставке "Теплицы. Овощеводство. Орошение. Удобрения-2019" в Казахстане.  Аграрии республики заинтересовались "интеллектуальным" энергоснабжением, позволяющим снизить стоимость тепличных овощей и фруктов, сообщает  собственный корреспондент Sibnovosti.ru из Челябинска.

В работе семинара-совещания "Защищенный грунт Казахстана-2019" приняли участие представители Министерства сельского хозяйства, инвесторы, а также крупнейшие тепличные комбинаты Республики.

"Интеллектуальное" энергоснабжение в совместных проектах России и Казахстана

Аграрии, бизнес и представители власти говорили о перспективах развития тепличной отрасли. Главным вопросом стало внедрение инновационных энергосберегающих технологий для тепличных предприятий Республики.

Российская Ассоциация малой энергетики из Челябинска и Ассоциация теплиц Казахстана заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились запустить совместные проекты по развитию тепличного производства в Республике Казахстан. Южноуральские энергетики готовы участвовать в совместных научно-исследовательских разработках, делиться опытом по внедрению инновационных технологий.

Компаниями-членами РАМЭ накоплен большой опыт по строительству энергоснабжающих объектов "под ключ". Внедрение "умных" энергоцентров позволяет увеличивать урожайность продукции в 2 раза и снижать расходы на энергию до 20%. И, как заявил Максим Загорнов, президент Российской Ассоциации малой энергетики (г. Челябинск), российские специалисты готовы оказать содействие тепличным хозяйствам Республики Казахстан в решение вопросов повышения энергоэффективности.

"В энергоцентрах  используется высокотехнологичное генерирующее оборудование, внедряется высокий уровень автоматизации всех процессов - это система мониторинга и диагностики состояния агрегатов, система контроля сжигания топлива, система управления досветкой, оперативное реагирование путем автоматической отправки смс-сообщений," -  отметил Максим Загорнов.

Сегодня развитие тепличного бизнеса в Республике Казахстан переживает большой подъем. Если в 2008 году здесь насчитывалось 108 теплиц общей площадью 58,6 гектара, то в 2018 году используемая площадь теплиц составила 1061 гектар – за десять лет она выросла в 18 раз.

Президент Ассоциации теплиц Казахстана Канат Кошман рассказал, что в Республике пока существует небольшая емкость тепличного рынка, её необходимо развивать. В зимний период наблюдается относительно высокая цена на продукцию именно из-за высокой стоимости электроэнергии.

"Отопление и досветка занимает почти до 80% от всех планируемых затрат в теплице. Именно поэтому тепличные хозяйства переходят на строительство высокотехнологичных теплиц, снабженных собственным энергоцентром – источником электроэнергии и тепла",  - подчеркнул Канат Кошман

Южноуральские энергетики уверены, что "интеллектуальное" энергоснабжение откроет новые возможности для тепличного производства в Казахстане, также сделает овощи и фрукты более доступными для потребителей. Соглашение будет действовать до 2020 года.

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