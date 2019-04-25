Свердловские ученые разработали уникальную диагностическую систему для ГРЭС

Уральский энергетический институт выиграл тендер на сумму 7,5 млн рублей и реализовал научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для компании «Интер РАО – Электрогенерация». Речь идет об исследовании перспективных методов диагностики состояния электротехнического высоковольтного оборудования Ириклинской ГРЭС, сообщает собственный корреспондент Sibnovosti.ru в Екатеринбурге.

Это первый крупный проект Уральского энергетического института УрФУ с компанией «Интер РАО – Электрогенерация». Он предполагает три этапа работы.

«На первом этапе мы выполнили анализ текущего состояния оборудования на электростанции и разработали комплексную систему диагностики. Она включает в себя контроль теплового состояния, изоляции и анализ частичных разрядов, ультрафиолетовую дефектоскопию», - рассказывает руководитель проекта Александра Хальясмаа.

Второй этап проекта включал в себя поставку и монтаж системы диагностики. Все оборудование уже введено в эксплуатацию: прошло тестирование и успешно работает на ГРЭС.

Третий этап работы – это разработка комплексной методики диагностирования состояния высоковольтного оборудования на базе дополнительных методов неразрушающего контроля. Он заканчивается в июле этого года.

Диагностика электрооборудования необходима для поддержки работоспособного состояния гидроэлектростанции. Такое обследование повысит надежность ГРЭС, выявит дефекты. Также поможет избежать штрафных санкций со стороны оптового рынка электроэнергии и мощности по причине отказа техники.