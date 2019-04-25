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Свердловский форум "«Большой Урал" » отрыл новые туристические направления

Главная Экономика
Челябинск
21:00 25 Апреля 2019
екатеринбург, форум, туризм
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VII международный туристский форум «Большой Урал» собрал на одной площадке 8 стран и 28 российских регионов. Эксперты назвали мероприятие эффективной платформой для развития туристической индустрии, сообщает собственный корреспондент Sibnovosti.ru из Екатеринбурга.

На «Большой Урал» приехали представители Узбекистана, Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Чехии, Таджикистана. По словам руководителей иностранных делегаций, такие мероприятия помогают развивать туристический поток.

«Форум заслуженно приобрел статус эффективной деловой площадки, определяющей основные направления дальнейшего развития сферы туризма. Мы рады приветствовать представителей делегаций и надеемся на то, что успешное партнерство наших стран сложится и в других значимых сферах социального и экономического развития», - сказал исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Орлов.

Интерес туристов вызывает уникальная природа, культурное и историческое наследие, развитый промышленный сектор, а также медицинское направление. Директор Национального конгресс-бюро Алексей Калачев отметил, что Свердловская область стабильно является лидером по развитию делового туризма.

«Если говорить про рейтинг событийного потенциала, на протяжении пяти лет Свердловская область занимает стабильно второе место в стране, это связано с проведением здесь крупнейших мероприятий, а главное, с отношением руководства региона к продвижению субъекта», - отметил Алексей Калачев.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева отметила, что обсуждаемые на форуме вопросы могут стать частью федеральной повестки.

В первый день работы форума руководители органов власти в сфере туризма восьми регионов подписали меморандум, направленный на развитие экологического маршрута «Великий уральский путь».

На форуме презентовали будущий аттракцион зиплайн с самым протяженным в Европе канатным спуском - 1,5 километра и перепадами высот порядка 250 метров.

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