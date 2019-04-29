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Южноуральская свинина попала в рейтинг любимых продуктов Китая

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Челябинск
15:32 29 Апреля 2019
челябинск, китай, продукты, популярность
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Челябинская область входит в десятку лучших производителей мяса птицы, свинины и яиц в стране. На второй международной конференции «Интекпром Агро 2019» предприятия агропромышленного комплекса Челябинской области рассказали о современных технологиях и энергосберегающих инновациях, сообщает собственный корреспондент Sibnovosti.ru из Челябинска.

По итогам 2018 года в Челябинской области произведено 540 тысяч тонн мяса, из них 150 тысяч тонн свинины, 350 тысяч тонн мяса птицы. Южноуральские холдинги активно работают над продвижением своей продукции. Сегодня, например, куры поставляются на прилавки 40 регионов России. Продукция производителей АПК Челябинской области пришлась по вкусу китайским потребителям.

«Пристальное внимание обращается на рынок Юго-Восточной Азии, прежде всего Китая. Отдельные производители мясной продукции прошли аттестацию и включены в соответствующий реестр поставщиков в КНР»,  - отметил и. о. заместителя министра сельского хозяйства региона Александр Раевский.

С 2015 года Челябинская область в пять раз увеличила поставки мяса всех видов за пределы региона. Развивается свиноводческая отрасль: в прошлом году рост составил 11%.  В 2017 году на Южном Урале был создан промышленный кластер «Уралагромаш», объединивший 11 предприятий, которые производят высокотехнологичную, востребованную в птицеводстве продукцию.

«Перед птицеводством сегодня стоит задача создать собственную племенную базу, которая обеспечит независимость от зарубежных поставок племенной продукции», -отметил на конференции Александр Раевский.

Отдельно необходимо решить проблему переработки отходов производства как в птицеводстве, так и в свиноводстве. Технические решения для этого существуют, а государство, в свою очередь, в лице областного правительства готово поддержать внедрение таких технологий субсидиями.

 

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