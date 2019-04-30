Развитие российских радионавигационных комплексов

Предприятие «Радиотехнические системы», привлекая льготный займ, планирует модернизировать оборудование и увеличить серийное производство радионавигационных комплексов для организации безопасного воздушного движения, сообщает собственный корреспондент Sibnovosti.ru из Челябинска.

На региональной конференции «Национальные проекты и инструменты поддержки промышленности 2019" в апреле в Челябинске состоялось подписание трехстороннего соглашения на предоставление льготного займа между Фондом развития промышленности России (ФРП), региональным Фондом и ООО НПО «Радиотехнические системы».

Общая стоимость проекта оценивается в 80,9 млн рублей. 28,3 млн рублей в виде льготного займа предоставит ФРП России, а 12,1 млн рублей – Фонд развития промышленности Челябинской области. Срок займа – 58 месяцев, льготная ставка – 1% годовых.

«Рад, что малый бизнес Челябинской области выходит на экспорт. Вдвойне отрадно, что этому способствует поддержка нашего Фонда. Мы предоставляем уникальные условия займов, которые не может дать ни одна кредитная организация. И это хороший шанс для развития», - прокомментировал директор регионального Фонда развития промышленности Сергей Казаков.

Продукция РТС соответствует требованиям ФАП и ICAO и может заменить устаревшее оснащение аэропортов России, а также оснастить новые воздушные гавани зарубежных стран современным высокотехнологичным оборудованием. К 2023 году компания планирует выпустить более 50 комплексов радионавигационного оборудования, часть из которых пойдет на экспорт в страны СНГ и Юго-Восточной Азии.

Это оборудование обеспечивает воздушное судно данными о его местоположении относительно взлетно-посадочной полосы при полете и заходе на посадку в различных метеоусловиях, в том числе при нулевой видимости.