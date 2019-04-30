На Южном Урале машиностроение получит серьезную господдержку

Министр промышленности и торговли РФ поддержал развитие машиностроения на Южном Урале. Денис Мантуров обсудил на встрече с главой Челябинской области Алексеем Текслером перспективы автомобилестроения на территории региона, сообщает собственный корреспондент Sibnovosti.ru из Челябинска.

Речь шла о поддержке автомобилестроения и производства двигателей большой мощности, производстве современного отечественного энергетического оборудования. Также обсуждались вопросы субсидирования поставок в область общественного транспорта.

"Челябинская область является крупным промышленным регионом, на территории которого осуществляют деятельность крупнейшие металлургические и машиностроительные промышленные предприятия", - отметил Денис Мантуров.

Отдельной темой разговора стали актуальные вопросы деятельности оборонных предприятий региона: исполнения гособоронзаказа и наращивания выпуска продукции гражданского назначения.

"В Челябинской области существует большой потенциал развития машиностроительной отрасли, исторически наработаны обширные компетенции в этой сфере. Считаю, совместно с федеральным центром необходимо работать над повышением загрузки предприятий этой отрасли, особое внимание обратить на экспортный потенциал", - пояснил врио губернатора Челябинской области.

Глава Минпромторга России подтвердил готовность оказывать государственную поддержку южноуральским предприятиям.