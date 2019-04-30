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В Екатеринбурге облсуд может остановить метро на 3 месяца

Главная Экономика
Челябинск
17:12 30 Апреля 2019
екатеринбург, метро, суд
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Свердловский областной суд начал слушание дела в отношении МУП "Екатеринбургский метрополитен",  сообщает  собственный корреспондент Sibnovosti.ru из Екатеринбурга.

Предприятию-перевозчику предъявляется нарушение требований техники безопасности на транспорте.

"Санкция части 3 статьи 11.15.1 Кодекса об административных правонарушениях предполагает наложение штрафа в размере от 200 до 500 тысяч рублей, либо приостановку деятельности сроком на 90 суток",  - сообщает облсуд Свердловской области.

Региональный Ростехнадзор предупредил МУП "Екатеринбургский метрополитен" о необходимости заменить подвижной состав. Вышли сроки допустимой эксплуатации вагонов.  Если предприятие не устранит недочеты, свердловчане могут остаться без "подземки" на 3 месяца.

Фото wikipedia.org

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