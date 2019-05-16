Китайские экспортеры заинтересованы в продукции и технологиях Южного Урала

Сегодня большинство экспортных контрактов Южного Урала связаны с металлургией. Но задача региона - осваивать инновационные технологии. Челябинская область готова предложить сотрудничество в области строительства, логистики, робототехники и медицины, сообщает собственный корреспондент Sibnovosti.ru в Челябинске.

Самым высоким потенциалом для поставок в Китай обладает такая продукция производителей Челябинской области, как макаронные изделия, мясо всех видов, крупы, мука.

Перспективные направления сотрудничества – экспорт растительных напитков, тепличной и молочной продукции, зернобобовых и масличных культур.

«Челябинская область выпускает широкий ассортимент сельскохозяйственной продукции. У нас есть огромный потенциал для сотрудничества между провинцией Шэньси и вашим регионом», - заявил заместитель председателя комитета провинции Шэньси Чен Цян.

О перспективах сотрудничества в сфере сельского хозяйства шел разговор в рамках IV Международной выставки «Шелковый путь» в городе Сиань (КНР). Российскую делегацию на этом мероприятии возглавляет полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай Цуканов. Потенциал Челябинской области презентовал глава Челябинской области Алексей Текслер.

«Сегодня регион занимает первое место в России по производству макаронных изделий, второе - по производству мяса птицы и третье - по производству куриных яиц. Предприятия Челябинской области заинтересованы в поставках в КНР профицитной сельскохозяйственной продукции глубокой переработки», - отметил глава региона Алексей Текслер.

Во время круглого стола челябинской делегацией был поднят вопрос сокращения сроков проверки качества южноуральской продукции и увеличения числа институтов, осуществляющих контроль, что позволит сделать сотрудничество между Челябинской областью и КНР более интенсивным и объемным.

На встрече российской делегации с правительством провинции Шэньси глава региона предложил Челябинской области и провинции Шэньси в ближайшее время совершить обмен бизнес-миссиями.

Фото правительства Челябинской области.