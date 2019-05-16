Концепция мэрии Челябинска по развитию общественного транспорта - «размытый проект и сомнительная история»

По подсчетам городских властей, стоимость проекта по реконструкции и развитию общественного транспорта в столице Южного Урала обойдется бюджету в 7 миллиардов рублей. Но врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер раскритиковал представленный ему проект развития общественного транспорта в Челябинске, сообщает собственный корреспондент Sibnovosti.ru в Челябинске.

Напомним, глава региона еще в начале апреля дал администрации города поручение разработать эффективную «дорожную карту». Однако подготовленную челябинской мэрией программу врио губернатора Челябинской области оценил, как «размытую и сомнительную».

«Получил на стол документ, в котором нет ни актуальных данных о состоянии системы общественного транспорта, ни анализа причин, как мы пришли к такой критической ситуации, ни четких планов. Выделять 7 миллиардов рублей под такой размытый проект - это очень сомнительная история. Честно говоря, думал, что поняли. Но вынужден еще раз подчеркнуть для всех: по-старому уже не будет», - написал Алексей Текслер на своей странице в соцсети Instagram.

Отметим, в преддверии подготовки к саммитам ШОС и БРИКС-2020 создание комфортной и современной инфраструктуры города является приоритетным направлением.

Глава региона также отметил, что необходимо привлекать экспертов со стороны, учитывать передовой опыт соседей.