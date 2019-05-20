В Челябинске антимонопольщики отменили закупку "«умных" » светофоров на полмиллиарда рублей

Комиссия Челябинского УФАС России отменила результаты аукциона по замене оборудования системы управления дорожным движением и средств регулирования на сумму 537 млн рублей. Причиной такого решения стала жалоба Регионального общественного объединения «СТОПкартель», сообщает собственный корреспондент Sibnovosti.ru из Челябинска.

Современная автоматизированная система управления дорожным движением в Челябинске должна была корректировать дорожные потоки и создавать «зеленую» волну. Планировалось, что «умные» светофоры будут контролировать безопасное движение кортежей в дни проведения саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске в 2020 году. Изначально на торги заявилась единственная компания «СМЭУ ГАИ». Предприятие и стало победителем аукциона.

Однако после обращения «СТОПкартели» в региональный УФАС комиссией была проведена проверка, где обнаружились несоответствия в документации об аукционе.

«Отсутствует четкая и полная информация о планируемом объеме работ по объектам (например, о монтаже и замене транспортных, пешеходных, трамвайных светофоров, кабельной канализации, тросового хозяйства, светофорного регулирования и т.д.). Также не установлены порядок и срок согласования работ с заказчиком. Указаны некорректные требования к наличию у участника закупки трудовых ресурсов», - сообщают в пресс-службе Челябинского УФАС России.

Ведомство нашло в документах и ряд других серьезных нарушений. При этом комиссия Челябинского УФАС России указала на возможное наличие признаков ограничения конкуренции при проведении данной закупки. В связи с этим антимонопольщики проведут дополнительные проверки. Городскому управлению дорожного хозяйства выдано предписание - внести изменения в документацию и продлить срок приема заявок на семь дней.

Фото: ugra-news.ru