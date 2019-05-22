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Россия и Китай запускают производство совместных IT-продуктов

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Челябинск
15:48 22 Мая 2019
екатеринбург, россия, китай, it-технология, сотрудничество
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Свердловская область подписала соглашение о расширении сотрудничества с крупнейшей китайской IT-компанией Digital China - разработчиком проекта «Умный город», сообщает собственный корреспондент sibnovosti.ru в Екатеринбурге.

Документ подписан в присутствии министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василия Козлова и генерального консула КНР в Екатеринбурге госпожи Гэн Липин.

«Запрос государства на создание комфортной умной, безопасной среды нам очень понятен, наши инженеры в короткие сроки способны разработать и заместить практически любой IT-продукт, с которым мы можем и дальше присутствовать на рынке госсзакупок», - отмечает директор по развитию компании Петр Кузьмин.

Планируется, что свердловские и китайские разработчики расширят присутствие на отечественном и международном рынках. Компании намерены разработать и реализовать IT-продукты и цифровые сервисы на сумму более 8 миллиардов рублей.

Предприятия намерены разрабатывать уникальные системы передачи данных, голосовой связи, искусственного интеллекта и т.д.

Фото правительства Свердловской области.

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