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Для южноуральского бизнеса вводят выгодную аренду госимущества

Главная Экономика
Челябинск
09:00 24 Мая 2019
челябинск, аренда, государство
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Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области подготовило поправки в региональный закон об аренде госимущества.  Изменения касаются системы внесения арендной платы, сообщает собственный корреспондент Sibnovosti.ru в Челябинске.

Речь идет о введении поэтапного увеличения арендной платы для малого и среднего бизнеса, который использует государственное имущество.

«Мы рассчитываем, что данная мера заинтересует бизнес, а также позволит вовлечь в оборот неиспользуемое имущество», - отметил исполняющий обязанности главы минимущества Алексей Бобраков.

Так, в первый год предприниматели могут оплатить только 40 процентов размера арендной платы,  во второй год - 60 процентов, в третий - 80 процентов, и лишь с  четвертого года аренда достигнет 100-процентного размера.

На льготных условиях в аренду можно будет получить имущество, которое включено в специальный перечень. Сегодня в нем указано 33 объекта недвижимости.

Фото минимущества Челябинской области.

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