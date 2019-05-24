Для южноуральского бизнеса вводят выгодную аренду госимущества

Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области подготовило поправки в региональный закон об аренде госимущества. Изменения касаются системы внесения арендной платы, сообщает собственный корреспондент Sibnovosti.ru в Челябинске.

Речь идет о введении поэтапного увеличения арендной платы для малого и среднего бизнеса, который использует государственное имущество.

«Мы рассчитываем, что данная мера заинтересует бизнес, а также позволит вовлечь в оборот неиспользуемое имущество», - отметил исполняющий обязанности главы минимущества Алексей Бобраков.

Так, в первый год предприниматели могут оплатить только 40 процентов размера арендной платы, во второй год - 60 процентов, в третий - 80 процентов, и лишь с четвертого года аренда достигнет 100-процентного размера.

На льготных условиях в аренду можно будет получить имущество, которое включено в специальный перечень. Сегодня в нем указано 33 объекта недвижимости.

Фото минимущества Челябинской области.