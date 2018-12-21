В Челябинске металлургический гигант "Мечел-Кокс" модернизировал систему очистки воздуха от вредных веществ

"Мечел-Кокс" провел техническое перевооружение еще одной коксовой батареи. Речь идет об установке газоотводящих стояков, дополнительного второго газосборника и перекидного газопровода. Современное оборудование позволит сократить выбросы загрязняющих веществ 1-4 класса опасности в атмосферу. Реализация экологического проекта обошлась предприятию в 76 миллионов рублей, сообщает собственный корреспондент Sibnovosti.ru из Челябинска.

Впервые на так называемую коксовую печь специалисты "Мечел-Кокса" пускают журналистов. Внутри огромной батареи поддерживается температура 1000 градусов. В этом агрегате из угольной шихты производится кокс, который используется для изготовления чугуна.

Компания "Мечел" - первая среди предприятий Челябинской области подписала соглашение с правительством региона о реализации масштабной экологической программы. Модернизация оборудования стоит главным пунктом в данном документе.

"Компания "Мечел" стала одной из первых проводить серьезную программу технического переоснащения. Это стоит огромных денег, миллиарды рублей, но такие вложения оправданы. Важно, что предприятия, которые серьезно влияют на качество окружающей среды, начали заключать соглашения с Правительством Челябинской области и стали вкладывать средства в экологизацию своих производств, в строительство очистных сооружений, фильтры, улавливание вредных частиц", - отметил депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов.

Начальник технического управления "Мечел-Кокс" Виктор Бурков показывает высокотехнологичное компьютеризированное "сердце" коксовой батареи №7. В управлении дистанционно отслеживаются все рабочие процессы "печи": температурный режим, расход газа на обогрев и т.д.

"При нагревании угольной шихты до 1000 градусов выделяется коксовый газ без доступа воздуха, потом он поступает в газосборники, которые установлены наверху. В этом модернизация и заключалась - установка второго газосборника, газоотводящих стояков, которые между собой соединяют камеру и перекидной газопровод. Затем коксовый газ поступает в цеха улавливания на очистку. Эта модернизация позволит снизить выбросы в атмосферу и улучшить экологию при производстве кокса", - объясняет Виктор Бурков.

Последний раз коксовую батарею №7 реконструировали более 10 лет назад. В 2006 году на батарее установили системы бездымной загрузки шихты и беспылевой выдачи кокса, модернизировали систему обогрева с рециркуляцией продуктов горения в системе обогрева с боковым подводом. Теперь современное герметичное оборудование полностью исключит утечку вредных газов. Это позволит снизить опасные выбросы до 9,1 тонны в год.

"Завод "Мечел-Кокс" всегда был социально ответственным предприятием. С 2006 года мы истратили около 5 млрд рублей на модернизацию нашего оборудования. Каждый 4 рубль из этих 5 млрд направлен на экологическую программу. Мы открыты к сотрудничеству и готовы показать общественности любую нашу экологическую программу", - подчеркнул на торжественном открытии нового оборудования управляющий директор ООО "Мечел-Кокс" Николай Мотин.

Руководитель предприятия отметил, что 2019 год также пройдет под "флагом" экопрограммы. На очереди перевооружение системы газоотвода коксовой батареи №8, перевод на закрытый цикл охлаждения технической воды в цехе улавливания №1 и ряд других. Благодаря им выбросы 1-4 классов опасности сократятся еще на 190 тонн в год, что позволит полностью ликвидировать один из главных источников выбросов бензола, фенола, нафталина и сероводорода.

Главная задача, которую ставит предприятие - предпринять все меры, чтобы "безболезненно" перейти на новую систему сводных расчетов и квотирования выбросов в Челябинской области.

"Это маленький «кирпичик» в строительстве экологической безопасности Челябинска. Те мероприятия, которые сегодня запустил "Мечел-Кокс", позволяют говорить о снижении веществ 1-2 класса опасности на 10-15%. Сегодня это понятная прозрачная программа самой крупной компании Челябинска, если говорить о воздействии на окружающую среду. Мы ожидаем такого же четкого и последовательного подхода от других предприятий", - рассказывает руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Челябинской области Виталий Курятников.

Компания "Мечел-Кокс" стала первой в регионе, которая "открыла двери" общественникам. Активисты приняли участие в экологическом аудите завода. Такой опыт был "экспериментальным". Но сотрудничество оказалось эффективным.

"Главное - что мы предотвращаем. Здесь идет речь о бензоле. Мы как общественники впервые были допущены к проведению добровольного экологического аудита. И когда своими глазами видишь, какие работы ведутся и каким трудом это дается, - по-другому все оцениваешь. Мы хотим, чтобы больше предприятий было вовлечено в такие программы", - подчеркнул член Общественной палаты РФ от Челябинской области Феликс Панов.

Стоимость природоохранных мероприятий завода в рамках трехстороннего соглашения с Правительством Челябинской области на 2018-2019 гг. составит 600 млн рублей. Эта программа будет дополнена комплексом мероприятий по итогам независимого экологического аудита.