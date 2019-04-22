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"Белые" металлурги показали новые технологии на форуме "Чистая страна"

Главная Экология
Челябинск
20:46 22 Апреля 2019
челябинск, металлургия, экология
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Напомним, на Южном Урале впервые прошел федеральный экологический форум "Чистая страна". В мероприятии приняло участие порядка 600 участников со всех регионов. Челябинский трубопрокатный завод стал одной из дискуссионных площадок. В цехе "Высота 239" состоялось заседание участников секции "Снижение загрязнения воздуха в индустриальных центрах – баланс интересов экологии и экономики", сообщает собственный корреспондент Sibnovosti.ru из Челябинска.

Предприятия Группы ЧТПЗ, к которым относится и ставшая уже самостоятельным брендом «Высота 239», делают многое для улучшения качества атмосферы. Например, на сварочном производстве ЧТПЗ введен в эксплуатацию пылемер, обновлена лаборатория санитарно-экологического контроля предприятия.

На Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) введены в эксплуатацию стационарный пост атмосферных загрязнений в зоне жилой застройки и первая в металлургической отрасли РФ система автоматизированного контроля воздуха. Кроме того, на трубных заводах компании установлены границы санитарно-защитных зон. 

"Группа ЧТПЗ традиционно уделяет первостепенное внимание повышению экологической безопасности производства. В новых цехах компании внедрены самые прогрессивные решения, которые отвечают всем требованиям российского законодательства в области экологии и соответствуют мировым стандартам. На предприятиях компании утверждены и действуют долгосрочные программы по четырем основным направлениям: "Вода", "Атмосфера", "Рекультивация земель", "Промышленные отходы". В 2019 году Группа ЧТПЗ планирует направить на природоохранные мероприятия более 800 млн рублей", – отметил управляющий директор ЧТПЗ Евгений Губанов.

 В планах ЧТПЗ до 2024 года установить газоочистку плазменной резки на трубопрокатном производстве стоимостью 20 млн рублей, а также масштабная работа по замене газоочистного оборудования на ЧТПЗ с общим объемом инвестиций 180 млн рублей. Данные проекты являются наилучшими доступными технологиями в сфере производственно-экологического контроля.

 

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