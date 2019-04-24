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В Челябинске заводы снижают выбросы в атмосферу

Главная Экология
Челябинск
14:58 24 Апреля 2019
экология, выбросы, челябинск, воздух
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Челябинский завод «Мечел-Кокс» завершил модернизацию пекококсового блока №4. Это позволило сократить выбросы, повысить эффективность и безопасность производства, сообщает собственный корреспондент Sibnovosti.ru в Челябинске.
Благодаря  новым экотехнологиям, на заводе смогли повысить герметичность оборудования для предотвращения утечки опасных веществ в атмосферу. Стоимость такого перевооружения составила 50 млн рублей.

 «Мечел-Кокс» является одним из крупнейших металлургических предприятий  Южного Урала. Пекококсовое отделение завода замыкает технологическую цепочку переработки каменноугольной смолы, которая выделяется в процессе коксования углей. 

«Предприятие идет по пути минимизации выбросов веществ 1-2 класса опасности, самых канцерогенных, для нас это очень важно, так как существенно сказывается на окружающей среде и здоровье людей. «Мечел» пришел к тому, что надо работать над качественным составом воздуха», – прокомментировал и.о. министра экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

Модернизация пекококсового блока проводится в рамках соглашения между Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, правительством Челябинской области и ПАО «Мечел» по обеспечению безопасной работы предприятия.
«Ввод в эксплуатацию модернизированного пекококсового блока позволил существенно повысить экологическую безопасность производства. Выбросы на данном агрегате сократятся на 15-20 процентов за счет повышения герметичности и ликвидации неорганизованных источников выбросов», - рассказал управляющий директор ООО «Мечел-Кокс» Николай Мотин.

Правительство Челябинской области продолжает заключать специальные соглашения с крупными промышленными предприятиями о сокращении выбросов вредных веществ.  Задача – сократить загрязнение воздуха на 20%.  Ранее глава Южного Урала  Алексей Текслер также отметил в своем интервью, что не исключает перенос вредных производств за пределы Челябинска.  

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