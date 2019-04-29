Водоотведение Челябинска под угрозой из-за незаконного слива отходов предприятий

Челябинское предприятие водоснабжения и водоотведения МУП «ПОВВ» бьет тревогу. Коммунальщики обеспокоены засорами сетей канализации веществами, содержащими нефтепродукты, твердые бытовые отходы и жир. На предприятии называют эту ситуацию настоящим ЧП, сообщает собственный корреспондент Sibnovosti.ru из Челябинска.

Такая ситуация с загрязнением сетей запрещенными веществами негативно влияет на окружающую среду, считают в пресс-службе предприятия. Подобные стоки мешают бесперебойной работе системы водоотведения.

Речь идет о предприятиях Челябинска, Копейска и Коркино. Попадают запрещенные вещества в канализационные сети с мясоперерабатывающих предприятий, автомоек и автомастерских. Такие организации обязаны устанавливать специальные фильтры для улавливания жиров и нефтеотходов. Затем утилизировать их. Однако недобросовестный бизнес предпочитает экономить на очистных системах и сливать запрещенные вещества напрямую в общую канализацию. В результате коллекторы не справляются с нагрузкой, а стоки выходят на поверхность.

«Процесс очистки в Челябинске, Копейске, Коркино происходит при контакте сточных вод с микроорганизмами активного ила. Этот ил населен бактериями и простейшими многоклеточными организмами. Когда попадает повышенное количество жиров и нефтепродуктов, то биологический ил просто погибает», - разъясняет начальник санитарно-лабораторной службы МУП «ПОВВ» Валентина Аксенова.

МУП «ПОВВ» ведет ежедневный мониторинг состояния стоков канализационной системы. Предприятие имеет свою современную высокотехнологичную лабораторию. Благодаря исследованиям, эксперты могут точно отследить источник загрязнения. Поэтому водоканал регулярно проводит рейды и напоминает предприятиям, что за нарушение требований законодательства компаниям-нарушителям грозит административная ответственность.