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В Челябинске на месте свалки вырастет зеленая площадка

Главная Экология
Челябинск
10:14 22 Мая 2019
челябинск, экология
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Компания «РосРАО» презентовала  проект рекультивации закрытой городской свалки. Предприятие предлагает превратить мусорные горы в зеленый холм, сообщает собственный корреспондент sibnovosti.ru в Челябинске.

«Перезагрузка» городской свалки в столице Южного Урала проходит в рамках национального проекта «Экология». Вся работа  рассчитана на 2 периода: «формовка» свалки, а затем обустройство системы активной дегазации и очистки фильтрата.

Ядовитый газ насосами будет закачиваться в магистральный трубопровод и подаваться в специальную систему обезвреживания. Благодаря такой современной технологии очистки, вред для окружающей среды будет сведен к минимуму.

«После озеленительных работ готовый объект мы передадим  обратно в город. Эксперты будут отслеживать экологическую ситуацию и следить за растительным покровом», - пояснил первый  заместитель генерального директор ФГУП «РосРАО» Дмитрий Хватков. 

В середине июня компания «РосРАО» планирует приступить к работам. Предприятие будет следить за состоянием атмосферного воздуха, почвы и подземных вод. По предварительным подсчетам  рекультивация  объекта обойдется в 3,5 млрд рублей.

Фото правительства Челябинской области

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