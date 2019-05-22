В Челябинске на месте свалки вырастет зеленая площадка

Компания «РосРАО» презентовала проект рекультивации закрытой городской свалки. Предприятие предлагает превратить мусорные горы в зеленый холм, сообщает собственный корреспондент sibnovosti.ru в Челябинске.

«Перезагрузка» городской свалки в столице Южного Урала проходит в рамках национального проекта «Экология». Вся работа рассчитана на 2 периода: «формовка» свалки, а затем обустройство системы активной дегазации и очистки фильтрата.

Ядовитый газ насосами будет закачиваться в магистральный трубопровод и подаваться в специальную систему обезвреживания. Благодаря такой современной технологии очистки, вред для окружающей среды будет сведен к минимуму.

«После озеленительных работ готовый объект мы передадим обратно в город. Эксперты будут отслеживать экологическую ситуацию и следить за растительным покровом», - пояснил первый заместитель генерального директор ФГУП «РосРАО» Дмитрий Хватков.

В середине июня компания «РосРАО» планирует приступить к работам. Предприятие будет следить за состоянием атмосферного воздуха, почвы и подземных вод. По предварительным подсчетам рекультивация объекта обойдется в 3,5 млрд рублей.

Фото правительства Челябинской области