Инновационные разработки челябинской компании приглянулись Канаде

Всемирно известная компания Intel представила челябинскую разработку - трекинг тела Nuitrack - на ежегодной Конференции по нейронным системам обработки информации в Монреале (Канада), сообщает собственный корреспондент Sibnovosti.ru из Челябинска.

Аналогичные технологии распознавания жестов есть у Microsoft (Kinect) и Apple (после покупки израильской компании PrimeSense). Тем не менее, корпорацию с мировым именем заинтересовали решения челябинской компании "ТРИДИВИ". В 2018 году между двумя организациями был подписан лицензионный договор, который позволил разработчику из Челябинской области стать основным поставщиком данного решения для зарубежной компании.

"То, что корпорация Intel выбрала наше решение, говорит о международном уровне челябинской разработки, хорошей квалификации наших программистов. Приятно видеть, что вчерашние выпускники ВУЗов ЮУрГУ и ЧелГУ - математики и программисты - создают сегодня лучшие в мире программные продукты", - комментирует директор по развитию ООО "ТРИДИВИ" Дмитрий Морозов.

Программное обеспечение Nuitrack предназначено для систем машинного зрения на основе 3D-сенсоров. Оно обеспечивает распознавание тела человека по силуэту с помощью 19 точек скелета, его жестов, а также лица в режиме реального времени.

Разработка позволяет одновременно распознавать 6 пользователей системы. Потребителями Nuitrack являются разработчики интерактивных приложений в сферах дополненной реальности, медицинской реабилитации (физиотерапия), робототехники.

Сегодня клиентами южноуральской компании уже являются такие крупные компании, как LG, Orbbec, Orange. "ТРИВИДИ" является участником Сколково и НейроНет НТИ. Разработки предприятия проводятся при финансовой поддержке Фонда Содействия Инновациям.

Фото пресс-службы мининформа Челябинской области.