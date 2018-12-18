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Основная задача - создание комфортных условий для развития бизнеса в регионе на Южном урале

Главная Бизнес
Челябинск
22:54 18 Декабря 2018
челябинск, заседание, экономика
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В Челябинске состоялось заседание Совета по координации работы общественных формирований Южно-Уральской торгово-промышленной палаты. На встрече предприниматели подвели итоги и обсудили задачи, сообщает собственный корреспондент Sibnovosti.ru из Челябинска.

В Южно-Уральской торгово-промышленной палате сегодня действуют 19 общественных формирований, в том числе 16 комитетов, Комиссия по стратегическому развитию ЮУТПП, Совет по координации работы общественных формирований ЮУТПП и Координационный совет Арбитражного суда Челябинской области. В состав комитетов входит более 200 предпринимателей.

Для эффективного взаимодействия с властью Южно-Уральской торгово-промышленной палатой заключено 164 соглашения о сотрудничестве с региональным правительством, Законодательным Собранием, прокуратурой Челябинской области, Главным управлением МВД России, Управлением Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области, главами муниципальных образований и прочими.

Круг деловых партнеров постоянно расширяется. К примеру, в 2018 году ЮУТПП подписала соглашение с Главным управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области (ГУФСИН) о взаимодействии малого и среднего бизнеса Челябинской области с производственными учреждениями уголовно-исполнительной системы в регионе.

Для поддержки развития и защиты бизнеса "общественники" ЮУТПП в 2018 году провели 26 заседаний, семинаров, круглых столов, конференций, в которых приняло участие более тысячи человек. По итогам мероприятий разработано свыше 60 предложений и инициатив предпринимательского сообщества по совершенствованию нормативной правовой базы. Все они направлены в органы законодательной и исполнительной власти.

"В 2018 году за заслуги в развитии предпринимательской деятельности и активную общественную работу сразу четыре председателя комитетов ЮУТПП удостоены премии Законодательного Собрания Челябинской области", - сообщает пресс-служба Палаты.

В планах на 2019 год стоит работа с региональными и муниципальными органами власти с целью защиты прав и интересов организаций и индивидуальных предпринимателей Челябинской области. Основной задачей станет  создание комфортных условий для развития бизнеса в регионе, формирование современной промышленной, финансовой и торговой инфраструктуры.

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