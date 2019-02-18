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На Южном Урале запустили новые программы господдержки бизнеса

Главная Бизнес
Челябинск
21:34 18 Февраля 2019
челябинск, поддержка, бизнес
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Предприниматели Челябинской области теперь могут получить льготный микрозайм на развитие бизнеса в размере 5 млн рублей. Фонд развития предпринимательства Челябинской области – «Территория Бизнеса» увеличил не только минимальный размер займа, но и срок его погашения до трех лет, сообщает  собственный корреспондент Sibnovosti.ru из Челябинска.

«С февраля в регионе начали действовать сразу восемь новых программ микрофинансирования, каждая из которых разработана под определенную целевую аудиторию. Особое внимание уделено инвестиционным проектам, производственным предприятиям и предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории моногородов. Это приоритетные для нашего региона направления, для них максимальный размер микрозайма составляет 5 млн рублей», - прокомментировал министр экономического развития Челябинской области Сергей Смольников.

Помимо специальных программ для моногородов и производственных предприятий, в «Территории Бизнеса» разработаны продукты для экспортеров, поставщиков, фермеров, начинающих предпринимателей и тех, кому требуются деньги на пополнение оборотных средств. Процентные ставки по микрозаймам составляют 7,25 и 7,75 %.

«Микрофинансирование – один из самых популярных у предпринимателей видов государственной поддержки. «Территория Бизнеса» выдала порядка 150 займов на сумму более 200 млн рублей с января прошлого года. За это время мы получили обратную связь, проанализировали данный инструмент поддержки и поняли, как его развивать. К примеру, у многих предприятий период окупаемости микрозайма составляет полгода и больше, и они нуждаются в более длительном сроке погашения. При разработке новых программ микрофинансирование это было учтено», - прокомментировал генеральный директор Фонда развития предпринимательства Челябинской области – «Территория Бизнеса» Артур Юсупов.

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