На Южном Урале запустили новые программы господдержки бизнеса

Предприниматели Челябинской области теперь могут получить льготный микрозайм на развитие бизнеса в размере 5 млн рублей. Фонд развития предпринимательства Челябинской области – «Территория Бизнеса» увеличил не только минимальный размер займа, но и срок его погашения до трех лет, сообщает собственный корреспондент Sibnovosti.ru из Челябинска.

«С февраля в регионе начали действовать сразу восемь новых программ микрофинансирования, каждая из которых разработана под определенную целевую аудиторию. Особое внимание уделено инвестиционным проектам, производственным предприятиям и предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории моногородов. Это приоритетные для нашего региона направления, для них максимальный размер микрозайма составляет 5 млн рублей», - прокомментировал министр экономического развития Челябинской области Сергей Смольников.

Помимо специальных программ для моногородов и производственных предприятий, в «Территории Бизнеса» разработаны продукты для экспортеров, поставщиков, фермеров, начинающих предпринимателей и тех, кому требуются деньги на пополнение оборотных средств. Процентные ставки по микрозаймам составляют 7,25 и 7,75 %.