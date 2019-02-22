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Через тернии на рынок Китая: бизнес-постулаты для начинающего экспортера

Главная Бизнес
Челябинск
14:39 22 Февраля 2019
экспорт, челябинск, помощь, обучение
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В Челябинске будет функционировать Федеральный комитет общественного объединения малого и среднего бизнеса «ОПОРЫ РОССИИ» по внешнеэкономической деятельности. Новая структура будет помогать предпринимателям выходить на рынки развивающихся стран. Как экспортерам найти «выход» на рынки стран БРИКС, узнал собственный корреспондент Sibnovosti.ru из Челябинска.

Руководитель регионального отдела Федерального комитета по ВЭД "ОПОРЫ РОССИИ" Павел Золотов уверен, что рынок Китая является «лакомым куском» для российских экспортеров по нескольким причинам. Во-первых, товарооборот осуществляется в твердой валюте, что является ключевым в прогнозировании работы компаний. Второе - сглаживание  эффекта сезонных «горок» в торговле.

«В мире 200 стран, с 20-ю мы торгуем. Согласитесь, что рынок становится в 20 раз больше. Например, цена продаваемого мороженного нашей командой, в Китае - 200 рублей, в магазинах России - 50 рублей. Конечно, не вся маржа переходит в прибыль, но 30% увеличение стоимости вы сможете получать, в виде выручки на расчетный счет», - рассказывает Павел Золотов.

Как показывает практика, экспортировать в Китай можно все. Но необходимо учитывать, что Поднебесная  стратегически важна для тысяч компаний мира. К В2В-закупщику выстраивается очередь из длинного списка предложений. Поэтому начинающего российского экспортера   нужно учить правильно презентовать свои возможности.

Через тернии на рынок Китая: бизнес-постулаты для начинающего экспортера

«Продукт должен быть сделан под запрос китайского потребителя.  Например, что едят китайцы? Наши кондитерские изделия, зачастую очень сладкие для китайцев, а мед они употребляют, обмакнув деревянную палочку и размешав ее в стакане воды. Поэтому, когда в 2012 году мы завозили первую партию тортов в Китай, то уменьшили сладость на 10%, а потом еще на 20%. Знаете, что мы собираемся сделать сейчас? Уменьшить сладость еще на 20%», - поделился опытом Павел Золотов.

Эксперт уверен, что учиться искать выходы на рынки стан БРИКС, в том числе и Китая, необходимо «шаг за шагом».  Зачастую потенциальные экспортеры не знают правил оформления позиций (SKU) на импорт в страну, чтобы товар по ингредиентам проходил через любой пункт, нужно чтобы этикетка была согласована, чтобы были проведены маркетинговые исследования и т.д.

«Сейчас задача Федерального комитета по ВЭД "ОПОРЫ РОССИИ» будет в опросе действующих и подготовке начинающих российских экспортеров. Организация В2В-встреч с закупщиками сетей. Выезды на выставки с ассортиментами +20 SKU. Проведение переговоров, тестирование продукции. Практически никто, кроме россиян, не пытается выходить на экспорт быстро. Все понимают, что работа с другим рынком, это как полет на Луну. Поэтому многие, очаровываясь публикациями о якобы успешных поставках, едут на выставку и не получают такого наплыва покупателей, как мечталось. Разочаровываются, не экспортируя в ближайшей перспективе вовсе. Мы хотим научить наших производителей искусству экспорта. Потому что без знаний нельзя будет достичь успеха», - уверен Павел Золотов.

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