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Свердловские пенсионеры презентовали уникальные бизнес-стартапы

Главная Бизнес
Челябинск
17:44 24 Апреля 2019
екатеринбург, пенсионеры, проекты, конкурс, бизнес
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Уникальные  проекты  представлены на фестивале «Стартап50+»в  Екатеринбурге.  Участниками мероприятия стали более 300 работающих и неработающих пенсионеров, сообщает собственный корреспондент Sibnovosti.ru  в Екатеринбурге.
Фестиваль организовали в рамках проекта «Делу - время! Самозанятый пенсионер». Проект стал победителем конкурса Фонда Президентских грантов среди социально значимых программ.

«Цель фестиваля - формирование нового взгляда участников на свои трудовые возможности. Мы показываем, что есть условия для реального стартапа  после 50 лет, стимулируем граждан зрелого возраста к активной, социально значимой деятельности. Ведь многие просто не решаются начать свой проект. Более того, мы готовы сопровождать людей по алгоритму, который позволит достаточно безболезненно преступить приступить к своему предпринимательскому проекту», - рассказала организатор фестиваля «Стартап50+» Лидия Кузнецова.

Предприниматели презентовали свои безнесбизнес-идеи в формате видео-роликов. Например, проект «Будь в шапке!» - это не только создание необычных шапок, но и профессиональное обучение с последующим предоставлением рабочих мест молодым мамам, пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Проект «Велохелпер» - это создание велосипедов для социальной и физической реабилитации людей с ОВЗограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

В рамках фестиваля также состоялась лекция-перфоманс на тему «Творчество - ресурс для полной жизни», работали зоны «Ваша работа», «Психология здоровья», «Творческая гостиная».

 

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