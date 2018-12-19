Южноуральские медцентры не согласны с запретом амбулаторных пластических операций

В Челябинске представители медицинских организаций, руководители органов управления и надзора в сфере здравоохранения, юристы-медики обсудили новые правила проведения пластических операций. Новый Приказ Минздрава РФ 298н по пластической хирургии запретил проведение оперативных вмешательств по пластике в амбулаторных условиях, сообщает собственный корреспондент Sibnovosti.ru из Челябинска.

Медики обратили внимание на закон, ужесточающий проведение операций в амбулаторных условиях. Такой подход государственных органов к вопросам безопасности медицинской деятельности, по мнению южноуральских владельцев частных медицинских центров, может привести к увеличению стоимости услуг.

Согласно новым правилам, все операции, даже те, которые требуют малого объема вмешательства (например, операции на веках, кончике носа, ушных раковинах) должны проходить исключительно в стационарных условиях, где есть все необходимое оборудование, чтобы минимизировать возможные негативные последствия.

В результате небольшие медицинские центры, не имеющие в своем штатном расписании анестезиолога-реаниматолога, а также дорогостоящего оборудования, прекратили свою работу в этом направлении.

"Некоторые операции можно успешно делать амбулаторно. Это удобно для пациентов. Анестезиолог-реаниматолог едва ли понадобится, и всю смену будет просто сидеть", - считает начальник Управления здравоохранения Администрации Челябинска Наталья Горлова.

Участники круглого стола выразили опасения, что, если федеральные чиновники пойдут по этому же пути в области хирургии, гинекологии и стоматологии, это повлечет за собой увеличение финансовых затрат, а также сделает медпомощь для граждан менее комфортной и доступной.

Почетным гостем и активным спикером встречи выступил региональный министр здравоохранения Сергей Приколотин.

"Не нужно ждать, пока нам спустят такое решение сверху. Необходимо уже сейчас подготовить свою аргументированную позицию по этому вопросу, объяснить, к чему это может привести, изучить опыт других стран", - отметил министр здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин, который сам является анестезиологом-реаниматологом со стажем.

Еще одной темой встречи стал вопрос об обязательной маркировке лекарственных препаратов для медицинского применения. Начальник отдела организации контроля и надзора обращения лекарственных средств и медицинских изделий Территориального органа Росздравнадзора по Челябинской области Инна Заднепрянская напомнила, что до 1 января 2020 года необходимо абсолютно всем медучреждениям подключиться к информационной системе, которая будет содержать в себе сведения о реализуемых на рынке лекарствах. Специалисты посоветовали южноуральским медикам не откладывать эту процедуру на «последний момент».

Фото ЧОО "ОПОРЫ РОССИИ".