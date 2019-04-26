На Южном Урале начнут вакцинировать сверхзащищенной прививкой от гриппа

Новую инновационную вакцину от гриппа, которая в ближайшее время будет доставлена в Челябинскую область, представила на пресс-конференции представитель областного Роспотребнадзора Раиса Косарева, сообщает собственный корреспондент Sibnovosti.ru из Челябинска.

Называется новая вакцина «Гриппол Квадривалент». Препарат имеет не три, а уже четыре уровня защиты. Другими словами, южноуральцы будут защищены сразу от четырех штаммов этого заболевания.

«Состав этой вакцины будет определяться с учетом возбудителей, которые активизируются в Южном полушарии. Но в нее точно будут включены два типа гриппа А и два типа В», - пояснила начальник отдела эпидемического надзора Управления Роспотребнадзора по Челябинской области Раиса Косарева.

«Революционная» вакцина увеличивает сопротивляемость организма к вирусным заболеваниям. Она подходит детям в возрасте от 6 месяцев.

Партия данной вакцины, выделяемая по федеральной программе, ограничена. В первую очередь новую прививку поставят населению, которое попадает в определенную группу риска. Остальным пациентам в поликлиниках будет предложена уже известная трехкомпонентная вакцина.

Фото: sciencepop.ru