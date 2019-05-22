Южноуральские врачи провели уникальную операцию ребенку после падения из окна

В городе Снежинске (Челябинская область) маленькая девочка выпала из окна второго этажа. Ребенку четыре года. Малышка «приземлилась» на голову, в результате чего получила серьезные переломы черепа, сообщает собственный корреспондент sibnovosti.ru в Челябинске.

Малышку с черепно-мозговыми травмами оперативно госпитализировали в Челябинскую областную детскую клиническую больницу. В течение нескольких часов медики «собирали» череп девочки практически по частям.

«Череп ребенка был разбит на пять крупных и мелких осколков. Также ребенок получил неосложненный перелом позвоночника», - отмечает главный детский нейрохирург минздрава Челябинской области Герман Сафронов.

Хирургам пришлось скреплять кости ребенка специальными пластинами. Жизнь девочки врачам удалось спасти. Ребенку предстоит реабилитация.