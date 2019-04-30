На Южном Урале в результате возгорания храма госпитализировано 8 детей

Напомним, в поселке Межевой Саткинского района Челябинской области во время экскурсии дошколят в местном храме произошел пожар. В результате происшествия в больницу были доставлены 7 детей. Позднее в медицинское учреждение был доставлен еще один ребенок, сообщает собственный корреспондент Sibnovosti.ru из Челябинска.

В пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области сообщили, что в результате возгорания храма в Межевом, госпитализирован еще один ребенок. Воспитанники детского сада во время ЧП находились в местной церкви на экскурсии. Малыши осматривали колокольню, когда началось сильное задымление здания.

В срочном порядке дошколят начали выводить из храма, но дети успели надышаться дымом. После происшествия 7 детей были госпитализированы. Однако позднее медицинская помощь потребовалась еще одному ребенку.

"Поздним вечером в лечебное учреждение поступил еще один мальчик с жалобами на боль в горле и осиплость голоса. Кроме того, у него диагностировано сотрясение мозга", - уточнили в пресс-службе Минздрава.

Сейчас врачи оценивают состояние детей, как удовлетворительное. Причины возгорания устанавливает следственный комитет и прокуратура. По предварительным данным пожар мог произойти от короткого замыкания электропроводки.

Фото: Пресс-служба Златоустовской епархии