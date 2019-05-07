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На Урале продолжают восстанавливать газопровод после пожара

Главная Происшествия
Челябинск
10:02 7 Мая 2019
екатеринбург, урал, пожар, газ
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Возгорание магистрального газопровода «Ямбург - Поволжье» произошло около населенного пункта Пелым Свердловской области. Из трубы диаметром 1,4 метра появился факел высотой 15 метров, сообщает собственный корреспондент Sibnovosti.ru в  Екатеринбурге.

В результате аварии на газопроводе никто не пострадал. Ограничения подачи топлива не вводились. Газ «пустили» по резервным линиям. Сейчас на объекте проводятся работы по замене 25 метров трубы газопровода.

На месте аварии будет работать специальная  комиссия, которая определит причину порыва газопровода и  точные сроки восстановительных работ.

Фото: e1.ru

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