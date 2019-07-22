В Челябинске возобновляется судебный процесс в отношении врача-вампира. Напомним, следствием установлено, что Борис Кондрашин купил фальшивый диплом о медицинском высшем образовании и 28 ноября начал работать в челябинской городской больнице №11.

В юности подсудимый совершил ритуальное убийство одноклассника и пил кровь жертвы. После этого Кондрашин 12 лет провел в психиатрической больнице. Впрочем, находясь под надзором врачей после лечения, он устроился в аптеку, а после и вовсе в больницу.

Попался обвиняемый, когда на одном из медицинских форумов, где он вел дискуссии о здоровом образе жизни, его узнал врач-психиатр.

«Если свидетели явятся, то суд в ближайшие дни примет решение о принудительном лечении Кондрашина. Все экспертизы давно готовы», — приводит «URA.RU» информацию от собственного источника.

Добавим, что процесс проходит в закрытом режиме.