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В Челябинске нашли сбежавших пациентов психодиспансера

Главная Происшествия
Челябинск
14:56 11 Сентября 2019
пациенты, полиция, медицина
Автор: Sibnovosti.ru
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Челябинские полицейские смогли найти и задержать двух пациентов областного психоневрологического диспансера. Из медицинского учреждения те сбежали накануне, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Мужчин нашли вчера вечером в Металлургическом районе Челябинска, они уже возвращены в медучреждение», - рассказали информагентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе регионального главного управления МВД.

Сбежавшие пациенты были судимы, но в данное время находятся на принудительном лечении не в связи с преступлениями, а по медицинским показаниям. В полиции уточнили, что один из них гулял в парке отдыха. Второй же пришел домой к родственникам, где его и обнаружили сотрудники правоохранительных органов.

Фото: х/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» («Мосфильм», 1967 год)

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