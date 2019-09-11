В Челябинске нашли сбежавших пациентов психодиспансера

Челябинские полицейские смогли найти и задержать двух пациентов областного психоневрологического диспансера. Из медицинского учреждения те сбежали накануне, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Мужчин нашли вчера вечером в Металлургическом районе Челябинска, они уже возвращены в медучреждение», - рассказали информагентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе регионального главного управления МВД.

Сбежавшие пациенты были судимы, но в данное время находятся на принудительном лечении не в связи с преступлениями, а по медицинским показаниям. В полиции уточнили, что один из них гулял в парке отдыха. Второй же пришел домой к родственникам, где его и обнаружили сотрудники правоохранительных органов.

Фото: х/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» («Мосфильм», 1967 год)