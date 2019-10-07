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Водонапорную башню в Челябинской области сдали на металлолом

Главная Происшествия
Челябинск
17:29 7 Октября 2019
башня, уголовное, дело
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Один из районных судов Челябинской области рассмотрит дело о краже водонапорной башни. О его обстоятельства сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Обвиняемым по нему проходит бывший директор МУП «Дробышевское ЖКХ».

«Под предлогом необходимого ремонта демонтировал водонапорную башню, расположенную вблизи п. Опытный, после чего сдал ее в пункт приема металлолома в г. Троицке», - изложили фабулу обвинения в прокуратуре Челябинской области.

Доход от такой операции оказался небольшой - около 22 тыс. руб. По данным надзорного ведомства, обвиняемый вину признал, но материальный ущерб Дробышевскому сельскому поселению так и не возместил.

Уголовное дело направлено в Троицкий районный суд.

 

 

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