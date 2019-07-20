Саммиты БРИКС и ШОС в 2020 году пройдут в Санкт-Петербурге, а не в Челябинске

Во время визита в Магнитогорск Президент Владимир Путин сообщил, что саммиты ШОС и БРИКС в 2020 году пройдут в двух городах — Челябинске и Санкт-Петербурге.

Информацию озвучили во время встречи главы государства с временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексеем Текслером.

Ранее в Челябинске планировали в следующем году провести два крупных статусных международных мероприятия: саммиты ШОС и БРИКС.

«В связи с увеличением числа участников этих мероприятий мы вынуждены будем проводить на два города», – заявил Президент России Владимир Путин.

Основные события – саммиты, на которых будут собираться президенты стран БРИКС и ШОС, пройдут в Северной столице России. На Южном Урале же состоятся несколько десятков мероприятий в рамках этих двух международных событий.

Но несмотря на изменения, Челябинску сохранят запланированное финансирование.

«И, что самое главное для вас, мы сохраним предусмотренные на подготовку города к этим мероприятиям федеральные ресурсы, которые пойдут на развитие города», — добавил Президент РФ.

Алексей Текслер поблагодарил Владимира Путина за решение сохранить объем федеральных средств, которые помогут изменить город к приезду гостей из других стран. Ведь в Челябинске планируется проведение таких мероприятий, как Деловой форум ШОС, форум молодых лидеров стран БРИКС и ШОС, форум по урбанизации и многие культурные, спортивные мероприятия, спортивные игры БРИКС.

«Я думаю, что мы другое международное мероприятие на государственном уровне в будущем проведем. А сейчас важно, что Челябинск будет одной из площадок председательства России в ШОС и БРИКС. У нас будет почти три десятка мероприятий, к нам приедут тысячи человек. Важно, что останутся деньги, и мы действительно направим их на развитие инфраструктуры, мы это уже делаем», — добавил глава региона.

По его словам, выделенные из федерального бюджета средства пойдут на развитие дорог, строительство новых развязок, благоустройство, ремонт фасадов зданий и аэродромного комплекса.

фото: gubernator74.ru