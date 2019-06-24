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Челябинский мэр ушел в отставку

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Челябинск
12:17 24 Июня 2019
челябинск, глава, отставка
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На заседании Челябинской городской думы в понедельник, 24 июня, принята отставка главы города Владимира Елистратова, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Депутаты Городской думы приняли отставку Владимира Елистратова. Он написал заявление по собственному желанию», - сообщили в пресс-службе.

Владимир Елистратов руководил Челябинском, как врио, с ноября 2018 года, с февраля этого года депутатами Гордумы он был выбран главой областного центра, в котором проживает более миллиона жителей. 

До поста главы города с октября 2015 года Елистратов курировал в качестве заместителя главы города правовые и имущественные вопросы.

Конкурс на должность мэра объявят не ранее октября. Это связано с проведением выборов депутатов 8 сентября. А по закону до окончания созыва Думы у депутатов должно быть впереди не менее шести месяцев работы. Затем необходимо время на организационные работы по формированию созыва и еще три месяца - на подготовку. В итоге получается, выборы главы Челябинска пройдут только через полгода.

Все это время временно исполнять обязанности главы города Челябинска будет Наталья Котова.

Котова родилась в 1965 году, в Челябинской области. Заместителем главы администрации Челябинска она стала в июне 2010 года. А с октября 2015 года – занимает пост первого заместителя главы Челябинска.

Фото: АиФ Челябинск.

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