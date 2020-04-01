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Мероприятия по линии ШОС и БРИКС в Челябинске будут перенесены из-за COVID-19

Главная Политика
Челябинск
15:23 1 Апреля 2020
брикс, мероприятия, перенос, челябинск
Автор: Sibnovosti.ru
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Мероприятия по линии ШОС и БРИКС, которые должны были начаться в конце мая в Челябинске, будут перенесены на конец лета из-за COVID-19, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

"Что касается ШОС и БРИКС. Это международная деятельность. В этой части принимаем решения не мы, а МИД РФ. Пока никакие рекомендации мы не получили. Мы переносим в рабочем порядке, с (региональными) министерствами и ведомствами, все мероприятия ШОС и БРИКС на более поздний период, на конец лета и начало осени. Все происходит в рабочем формате, без каких-либо подтверждений", - сказал он журналистам.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 2777 случаев коронавирусной инфекции.

Накануне почти все регионы страны ввели дополнительные ограничительные меры из-за COVID-19.

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