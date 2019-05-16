Свердловские ученые предложили Росатому новые технологии повторной переработки урана

Ученые Уральского федерального университета презентовали новые технологии радикального повышения эффективности работы атомных электростанций. Об этом заявил на семинаре «Цифровизация научных исследований и технологий» заместитель директора центра по работе с предприятиями УрФУ Александр Черепанов, сообщает собственный корреспондент Sibnovosti.ru в Екатеринбурге.

По словам Александра Черепанова, УрФУ располагает серьезной базой, используя которую, можно ускорить и упростить разработку новых материалов, технологий и аппаратов для будущей атомной энергетики. Как известно, подавляющее большинство современных атомных электростанций сегодня используют реакторы на тепловых нейтронах, где процент выработки топлива составляет всего 3%. При этом многие хранилища отходов заполнены по всему миру, и их повторное использование многие считают невозможным.

«Мы можем ускорить разработку новых технологий по переработке отходов атомных электростанций. Это снизит зависимость от добычи нового урана. Так как повторная переработка дает новый вид топлива. Таким образом, мы создадим замкнутый топливный ядерный цикл», - объясняет Александр Черепанов.

Чтобы эффективно реализовать новые технологии, ученым недостаточно использовать только испытательные стенды. Многие процессы разработчики стремятся сымитировать, как «цифровых двойников». Это ускорит и удешевит процессы. Кроме того, уйдет потенциальная экологическая угроза в случае повреждения складов с отходами во время природных катаклизмов.