В Челябинске открылся фестиваль идей и технологий "Rukami"

В Челябинске 17 мая открылись площадки технического творчества и науки. Южноуральцы увидят, как создаются роботы, автомобили и летные устройства, сообщает собственный корреспондент Sibnovosti.ru из Челябинска.

На два дня Челябинск "захлестнет" волна инновационных открытий. В рамках фестиваля "Rukami" в Южно-Уральском государственном университете пройдут спарринги роботов и экскурсии в научные лаборатории. В технопарке "Кванториум" устроят интеллектуальные бои и хакатон, а также проведут детский Stand Up. В ИТ-парке состоятся мастер-классы, демонстрация технологий виртуальной реальности и пресс-конференция "IT-технологии будущего в России".

Это мероприятие технических достижений станет самым масштабным в регионе. Юные изобретатели примут участие в региональном этапе по моделированию автомобилей, ракет, самолетов и плавательных устройств.

"На одной площадке мы проведём соревнования по авиа- и ракетомоделированию, судомоделированию. Посетители увидят, насколько это интересные и зрелищные направления. Обязательно будут представлены проекты, которые уже реализуются школьниками совместно с различными предприятиями", - рассказывает директор Дома юношеского технического творчества Челябинской области Владислав Халамов.

Один из участников выставки - Илья Богданов, студент Южно-уральского государственного аграрного университета- совсем еще молодой человек, но уже разработал многофункциональный станок с числовым программным управлением, объединяющим в себе возможность 3d печати, фрезеровки и лазерной гравировки.

"Это умный инструмент, благодаря которому можно реализовывать уникальные проекты самой разной сложности. Он значительно лучше обычных 3d принтеров, обладает большей производительностью, качеством и спектром материалов: не только пластик, но и дерево, цветные металлы и т.д.", - рассказывает он о своей разработке.

Гости фестиваля смогут ознакомится с проектом "Автоматизация мостового крана Челябинского металлургического комбината", который представит команда ребят 12-15 лет. Юные инженеры посетили кабину крановщика, попробовали поднять и опустить груз, узнали, с какими трудностями сталкивается бригада в работе, и предложили свои решения.

Цель фестиваля "Rukami" – привлечение внимания молодежи и широкой аудитории к инновационному творчеству и созданию собственных проектов. Он стал частью федеральной некоммерческой программы кружкового движения Национальной технологической инициативы.

Фото: pchela.news