За научные достижения свердловский лицеист получил малую «Нобелевку»

На Всемирной ярмарке научных достижений в городе Финикс (США) десятиклассник из Екатеринбурга Данил Казанцев стал лауреатом Second Grand Award. Школьник был удостоен награды в секции системного программирования, сообщает собственный корреспондент Sibnovosti.ru в Екатеринбурге.

Молодые ученые со всего мира боролись за награду, которую называют малой «Нобелевкой». В ярмарке приняло участие более 1800 юных изобретателей из 75 стран. Конкурсное жюри отметило Данила Казанцева специальным призом за проект «Автоматический сурдопереводчик для людей с нарушениями речевого аппарата».

Школьник из Екатеринбурга презентовал автономное устройство, которое может «переводить» жесты руками в слова. Эксперты отметили высокую точность сурдопереводчика.

Фото Департамента образования Администрации города Екатеринбурга.