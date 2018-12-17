В главном кафедральном соборе Челябинской области "зазвонили" в новые колокола

В Челябинской области Свято-Симеоновский кафедральный собор установил новые колокола. Обновления приурочены к столетию Челябинской епархии, которое отмечается в 2018 году, сообщает собственный корреспондент Sibnovosti.ru из Челябинска.

Митрополит Челябинский и Миасский Никодим совершил чин освящения так называемых кампанов. Прочитав молитвенную службу, владыка окропил девять новых колоколов святой водой.

Колокола для челябинского собора были отлиты мастерами из города Каменска-Уральского. После освящения духовенство во главе с митрополитом Никодимом несколько раз ударило в самый крупный колокол – благовест. Затем начался подъем колоколов на колокольню.

"Сто лет назад, конечно, у епархии были прекрасные колокола. К сожалению, в годы богоборчества колокольни Южного Урала были разрушены. Было время, когда оставался только один храм действующий - это Свято-Симеоновский кафедральный собор. Когда в конце восьмидесятых годов восстанавливали традиции колокольного звона, тогда многие колокола были отлиты неудачно, не умели еще отливать. И вот мы, по случаю столетия Челябинской епархии, решили восстановить звонницу в былом благолепии. Чтобы мы помнили об этом юбилее, а колокольный звон призывал множество и множество православных христиан на богослужение в храм", - отметил владыка Никодим.

Свято-Симеоновский кафедральный собор на протяжении 100 лет является действующим главным храмом Челябинска. Этому церковному сооружению удалось выстоять в трудные времена. Его не закрывали, не взрывали, не переделывали в овощехранилище. Построена церковь в честь праведного Симеона Верхотурского.

К освящению колоколов было приурочено награждение Андрея Курбатова, одного из лучших звонарей Южного Урала. Он был удостоен медали Челябинской епархии "За благие труды".

Фото епархии Челябинска.