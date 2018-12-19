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В Челябинской области 2019 год предложено объявить Годом семейной медиации

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Челябинск
15:43 19 Декабря 2018
челябинск, спор, суд
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В Челябинске Экспертный совет по медиации и общественному диалогу при Уполномоченном по правам человека провел совещание. На проект по развитию семейной медиации в Челябинской области ассоциацией "Лига медиаторов Южного Урала" в этом году получен президентский грант, сообщает собственный корреспондент Sibnovosti.ru из Челябинска.

"Не случайно темой итогового совета стало развитие семейной медиации. Медиативные технологии как особую форму переговоров в конфликте необходимо использовать там, где традиционные способы разрешения споров не работают или малоэффективны. Это семейные тяжбы, школьные конфликты",  - отметила Уполномоченный по правам человека Маргарита Павлова.

В Челябинской области лидирующую строчку в рейтинге семейных медиаций занимают споры, связанные с опекой над детьми и разделом имущества при разводе.

Проект "Лига медиаторов Южного Урала" реализуется в Челябинской области уже три года.  Ассоциация помогает семьям решить сложные спорные ситуации, при этом стороны сами контролируют процесс принятия решения по урегулированию конфликта. По программе "Лиги медиаторов Южного Урала" в Челябинской области специалисты гражданских судов прошли обучение в 2017 году.

Член Экспертного совета по медиации Наталья Коркина привела статистку: "В ходе работы стало понятно, что в суды обращаются граждане с проблемами, из которых 65% - семейные споры. Мы пришли  к выводу, что люди готовы решать семейные споры другими способами, не обязательно в судебном порядке. И в далекой перспективе нам бы хотелось, чтобы по семейным конфликтам граждане прекратили обращаться в суды". 

На Южном Урале "Лига медиаторов" работает уже три года. В 2017 году к медиаторам обратился 321 человек, проведено 125 медиаций и 65 консультаций. В 77% случаев достигнут положительный результат: стороны отказались от иска, признав требования. В 2018 году эта цифра значительно больше.

Об изучении опыта Пермского края по созданию системы юридических бюро для оказания бесплатной правовой помощи населению рассказал  заместитель начальника Главного управления юстиции по Челябинской области Александр Зайцев.

Уполномоченный по правам ребенка Ирина Буторина сообщила, что губернатор Челябинской области Борис Дубровский на 2019 год выделил субсидию для проведения конкурса среди организаций, занимающихся развитием семейной медиации в Челябинской области.

Для сведения:

Семейная медиация - это достаточно известная за рубежом, а теперь и в России, практика урегулирования конфликтов - когда независимое третье лицо помогает сторонам найти компромисс и урегулировать споры в досудебном порядке.

Фото Уполномоченного по правам человека Челябинской области.

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