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Для южноуральских школьников прошли IT-уроки

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Челябинск
14:50 21 Декабря 2018
челябинск, образование, урок
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Более 157 тысяч школьников Челябинской области попробовали свои силы в программировании на всероссийском «Уроке цифры». В этом году тематические занятия, направленные на развитие цифровых навыков среди учащихся, традиционно провели руководители Мининформа Челябинской области и представители IT -компаний региона, сообщает собственный корреспондент Sibnovosti.ru из Челябинска.

Проект "Урок цифры" реализуется на Южном Урале при поддержке регионального Министерства образования и науки. По подсчетам, в этом году в программе участвовали 606 школ Челябинской области. В целом по стране свои силы в программировании попробовали свыше 4,7 млн учащихся.

"Для нашей области участие в акции стало доброй традицией. При этом мы отмечаем, что интерес к мероприятию не только не утихает, но повышается из года в год. Наш регион обладает мощными компетенциями в подготовке кадров. В области работают 52 школы с углубленным изучением информатики, мы в лидерах всероссийских олимпиад по информатике. Я уверена, что наши ученики достойно прошли все логические испытания, которые подготовили организаторы акции", - комментирует первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

Занятия проходят для одаренных детей  и просто желающих обучиться основам программирования. Известные IT-специалисты рассказали ребятам о востребованности информационных технологий, о широких возможностях реализовать свои таланты на базе кванториумов.

 "Челябинская область - идеальное место для размещения IT -компаний, ориентированных на международный рынок. Важно, чтобы молодое поколение видело местные истории успеха", - отметил директор по развитию ООО "ТРИДИВИ" Дмитрий Морозов.

СПРАВОЧНО:

"Урок цифры" стал продолжением всероссийской акции "Час кода", которая проводилась в стране с 2014 года. Организаторами мероприятия выступают Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, АНО "Цифровая экономика" и ведущие российские технологические компании.

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