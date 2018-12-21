По поручению Президента РФ газифицировано более 370 южноуральских домов

Сразу два крупных проекта по газификации жилого фонда и социальных объектов завершены в Челябинской области. Оба реализовывались по поручению Президента РФ Владимира Путина после обращения к нему жителей Верхнеуральска и поселка Полетаево Сосновского района, сообщает собственный корреспондент Sibnovosti.ru из Челябинска.

Марина Андриевских из поселка Полетаево Сосновского района и Владимир Абрамов из города Верхнеуральска обратились к Президенту по видеосвязи в ходе личного приема граждан в 2017 году. Просьбы у них были похожими – содействовать в газификации их населенных пунктов. Уже через год все работы были выполнены досрочно. Газопроводы и газораспределительные сети были построены по решению Бориса Дубровского за счет областного бюджета.

"Проекты по строительству сетей реализованы, но я прошу глав территорий держать ситуацию на контроле до того момента, пока газ не поступит в дома южноуральцев. Проработайте вопрос оказания помощи населению в подключении к газопроводу", – подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

В Полетаево жители просили обеспечить доступ к «голубому топливу» домов по четырем улицам. Проект обеспечил возможность подключиться к централизованному газоснабжению жителям 137 домовладений. В результате здесь был проложен распределительный газопровод низкого давления длиной более 5 км. Строительство объекта выполнено за счет субсидий областного бюджета, их сумма 12,5 млн рублей.

В настоящее время строительная часть полностью завершена. Газораспределительная сеть будет введена в эксплуатацию и заполнена газом в первом квартале 2019 года.

В Верхнеуральске, согласно поручению Президента, предполагалась газификация трех улиц поселка Геологов. Общая протяженность уличных сетей составила 5,4 км. Теперь газификация доступна 132 дома. Для газоснабжения поселка Геологов построена газораспределительная сеть протяженностью 4,6 км. При этом 102 дома получили доступ к топливу. В итоге на проекты газификации Верхнеуральска в рамках поручения Президента из областного бюджета было выделено 20,9 млн рублей.

"На сегодняшний день строительство по улицам Рябиновая, Северная и в поселке Геологов в городе Верхнеуральске завершено. Газопроводы введены в эксплуатацию и заполнены газом. Строительство уличной газораспределительной сети по улице Ленина также завершено в полном объеме, объект сдан приемочной комиссии. Таким образом, поручение президента выполнено", – уточнил министр строительства и инфраструктуры региона Виктор Тупикин.

Всего в 2018 году на газификацию Челябинской области направлено более 750 млн рублей. Из регионального бюджета выделено 505 млн в рамках госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан РФ в Челябинской области", 70 млн – по программе "Устойчивое развитие сельских территорий".