Южноуральские парламентарии приняли закон о волонтерах

В Челябинске на заседании регионального парламента в трех чтениях был принят законопроект "О регулировании отношений в сфере добровольчества (волонтерства) в Челябинской области". Новые правила устанавливают полномочия южноуральских органов государственной власти в сфере добровольчества, сообщает собственный корреспондент Sibnovosti.ru из Челябинска.

Проект был подготовлен в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)".

В рамках принятого южноуральскими законотворцами проекта правительство региона будет утверждать государственные программы, связанные с волонтерством. Также власти "берут под крыло" работу по взаимодействию органов исполнительной власти с добровольческими объединениями. Будет оказываться поддержка организаторов добровольческой деятельности. Волонтерские проекты смогут рассчитывать на финансовую и административную помощь за счет средств областного бюджета.

Законопроект был внесен губернатором Челябинской области Борисом Дубровским.

По словам председателя Комитета по молодежной политике, культуре и спорту Михаила Видгофа, благодаря новым инструментам поддержки можно будет создавать новые волонтерские центры в Челябинской области.

В этом году число волонтеров увеличилось с 6 до 10 тысяч человек. В движение вовлечены школьники и студенты, работающая молодежь и люди пенсионного возраста. В регионе проведено свыше 300 мероприятий с участием добровольцев.

На базе школ открыто 33 волонтерских отряда, в профессиональных учебных заведениях – 11 отрядов. Волонтерские центры появляются и на крупных промышленных предприятиях.

В 2018 году Ассоциация волонтеров Челябинской области вошла в тройку лучших страны.

"2018 году на развитие волонтерского движения в регионе выделена субсидия - 2,8 млн. рублей. Волонтерские центры есть в каждом муниципалитете Челябинской области. Добровольцы работают по нескольким направлениям: социальное, экологическое, семейное, киберволонтерство, культурное, спортивное и т.д.", - сообщили в пресс-службе Министерства науки и образования Челябинской области.

Напомним, в Челябинской области действует волонтерский центр Южно-Уральского государственного университета. Планируется, что именно он станет одной из опорных площадок подготовки волонтеров к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в Челябинске в 2020 году.

Для организации саммитов потребуется помощь 750 волонтеров. Добровольцы будут встречать гостей и участников форумов, работать на деловых мероприятиях, заниматься организацией культурных событий, помогать службам аккредитации, питания, безопасности и навигации участников. Набор добровольцев начнется в феврале 2019 года.