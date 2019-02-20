Студентка предложила предприятиям зарабатывать на утилизации опасных гальванических отходов

В рамках научной разработки совместно с Златоустовским экологическим исследовательско-внедренческом центром запатентована уникальная технология для гальванического производства, которая позволяет решить проблему утилизации опасных отходов. Новая разработка дает возможность предприятиям не только соблюдать экологические нормы, но и извлекать из этого процесса существенную прибыть. Автор проекта, студентка Института естественных и точных наук ЮУрГУ Анастасия Федосова рассказала корреспонденту Sibnovosti.ru из Челябинска о пользе новой технологии.

Проблема утилизации гальванических отходов для промышленных предприятий стоит достаточно остро. В первую очередь это связано с загрязнением окружающей среды. Анастасия Федосова рассказывает, что по шкале "стресс-факторов" для экологии в топ-10 входят гальванические загрязнения, так как содержат ионы тяжелых металлов.

Так же предприятия несут большие затраты на вывоз и захоронение вредного для окружающей среды остаточного сырья. Студентка ЮУрГУ предложила уникальную технологию, как сделать процесс переработки гальванических отходов не просто экологичным и экономичным, но еще и прибыльным. При чем эта идея юному химику пришла еще в старших классах школы. И вот спустя несколько лет работа над проектом уже велась при поддержке Златоустовского экологического исследовательско-внедренческого центра.

В 2017 году разработчиками был зарегистрирован патент на изобретение. Также исследование было отмечено грантом конкурса "Вперед к открытиям - 2017".

Сегодня уникальная технология успешно применяется на Златоустовском часовом заводе. Предприятие зарабатывает на переработке собственных же отходов порядка 1,5 миллиона рублей в год.

- Анастасия, расскажите об утилизации гальванических отходов? Как осуществляется этот процесс на предприятиях и чем опасны такие отходы?

- Для придания новых свойств различные детали подвергаются химической обработке в растворах хрома или меди. Используется стандартный способ утилизации этих растворов: химические вещества выводятся в качестве осадков, которые должны быть захоронены на специальных полигонах. В настоящее время их нет в Челябинской области, и отходы гальванического производства могут взаимодействовать с окружающей средой. На предприятиях образуются сточные воды с высокой концентрацией ионов тяжелых металлов, которые со временем проникают в организм человека. Проект ученых Института естественных и точных наук направлен на решение этой проблемы.

- В чем уникальность вашего метода? И почему он оказался прибыльным для предприятий?

- Представьте, что на предприятиях гальванического профиля в год образуется около 5 кубов отработанных травильных растворов. Параллельно, эти же предприятия имеют большой объем отработанного материала – латунной стружки, стандартная переработка которой предполагает потери, порой достигающие 50%. При пересчете в год в нашей стране сжигается около 2,2 млн такой стружки.

Мы пошли экспериментальным путем. Нами в процессе разработки технологии проводились опытные исследования, основанные на химических реакциях смеси азотной, серной кислот, солей меди и цинка. В результате трех фундаментальных опытов были получены ценные вторичные химические материалы: порошковая медь и окись цинка.

Таким образом, отходы гальванического производства используются как вторичное сырье. Это экономически выгодно для предприятий. Получаемый оксид цинка может применяться в процессе цинкования, а порошковая медь используется в получении медного купороса.

- Сейчас вы хотите внедрить эту технологию и на других предприятиях в России?

- Да, у нас уже готово предложение для промышленных компаний. Разработанный нами способ утилизации отходов латуни и отработанных травильных растворов может быть применен в машиностроении и гальванотехнике. Технология может применяться на производствах без применения специальных ресурсов и привлечения дополнительной рабочей силы. В будущем мы планируем создать законопроект, определяющий нормы безопасности для гальванического производства, которое в настоящее время плохо регулируется.