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Антон Кобяков: "Саммиты ШОС и БРИКС-2020 амбициозные проекты для страны"

Главная Общество
Челябинск
20:32 20 Февраля 2019
челябинск, брикс, подготовка
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На  Российском инвестиционном форуме в Сочи состоялась встреча советника Президента РФ Антона Кобякова с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским. Обсуждались комплексные вопросы подготовки города к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году, сообщает  собственный корреспондент Sibnovosti.ru из Челябинска.

Несмотря на объемную программу Российского инвестиционного форма, расписанные по минутам встречи первых лиц и бесконечные переговоры с партнерами, вопрос подготовки к саммитам  ШОС и БРИКС-2020 не остался в стороне. Советник Президента РФ провел совещание с главой Южного Урала. Напомним, именно в Челябинске должны состояться международные мероприятия.

"По всем ключевым направлениям подготовки к саммитам работы ведутся строго по графику.  Проект амбициозный, поэтому для нас принципиально важный момент - контроль каждого этапа подготовки проекта. Именно поэтому рабочие совещания на полях ведущих дискуссионных площадок страны, например, на Российском инвестиционном форуме, приобретают дополнительное значение и способствуют оперативному контролю", - отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Также в ходе встречи особое внимание было уделено вопросам строительства основных конгрессно-выставочных объектов и оказания поддержки региону со стороны федерального центра.

Антон Кобяков: "Саммиты ШОС и БРИКС-2020 амбициозные проекты для страны"

"В марте будет год с момента подписания Президентом Российской Федерации указа о проведении саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске. За это время сделано очень многое, комплексная работа по всем основным направлениям идет в соответствии с утвержденными дорожными картами. Важно отметить, что проблемы, которые существовали в Челябинске десятки лет, сейчас планомерно решаются. Закрыта свалка в черте города, в самое ближайшее время ждем решение по выбору единственного исполнителя работ, чтобы приступить к ее рекультивации. Ожидаем также утверждения Челябинска в качестве пилотной площадки по реализации закона о квотировании выбросов, готовимся к переходу общественного транспорта на экологичный вид топлива – сжиженный природный газ", - отметил губернатор Челябинской области.

По словам Бориса Дубровского  благодаря поддержке федерального центра удалось ускорить вопросы строительства общежития крупнейшего областного вуза, реконструкции цирка, строительства нового современного аэропорта, модернизации общественного транспорта и обновления дорожно-транспортной сети.

На прошедшем в Сочи инвестиционном форуме пристальное внимание уделяется экономике городского пространства, реализации проекта "Умный город".

"Утверждение Челябинска в качестве места проведения саммитов позволило по-новому взглянуть на создание качественной комфортной городской среды: совместно с Союзом архитекторов России разработана концепция благоустройства, которая прошла через широкое общественное обсуждение, и итоговый проект учтет мнение жителей", – рассказал Антону Кобякову Борис Дубровский.

Для сведения:

Напомним, организатором Российского инвестиционного форума выступает Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.

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