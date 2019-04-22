В Челябинске архитектурный памятник ушел " с молотка" за 1,5 миллиона

Условия приватизации объекта культурного наследия, расположенного в центре города, министерство имущества Челябинской области подготовило еще в конце 2018 года. Было объявлено, что впервые для отчуждения постройки, находящейся в собственности региона, будет применена процедура конкурса, сообщает собственный корреспондент Sibnovosti.ru из Челябинска.

Речь идет о здании XIX века постройки. В исторических документах объект именуется, как "Дом одноэтажный деревянный А. А. Агрова — И. П. Кузнецова".

Причиной торгов стало неудовлетворительное состояние бывшего купеческого дома. По условиям конкурса здание должно быть отреставрировано и восстановлено до своего первоначального состояния в соответствии с эскизным проектом. Согласно нормам федерального законодательства, начальная цена продажи такого объекта культурного наследия была установлена в один рубль. И вот назван покупатель, предложивший наиболее высокую цену. Им стал Арман Навасардян, директор крупной строительной компании.

"Теперь победитель обязан подписать договор купли-продажи, после чего выполнить ряд конкурсных условий. Согласно новым условиям приватизации данного объекта новому владельцу предстоит выполнить работы по восстановлению здания до 31 мая 2020 года. Контроль исполнения покупателем условий конкурса будет осуществлять специально созданная Челябинским областным фондом имущества комиссия", - сообщает пресс-служба министерства имущества.

В ведомстве также рассказали, что приобрести здание хотели два заявителя. Но купеческий дом достался более "щедрому" претенденту. Здание продано за 1,5 млн 2 рубля.

Фото минимущества Челябинской области