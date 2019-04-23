На саммитах ШОС и БРИКС-2020 ансамбль "Урал" станцует "Бразилию"

Государственный ансамбль танца "Урал" презентует журналистам постановочную работу номера "Бразилия". Появление в репертуаре танцоров такой постановки приурочено к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в Челябинске в 2020 году, сообщает собственный корреспондент Sibnovosti.ru из Челябинска.

Художественный совет Челябинской филармонии оценит зажигательный номер ансамбля "Урал", который будет исполнен на международных мероприятиях. Постановкой "Бразилии" занимался известный участник шоу "Танцы со звездами" Владимир Андрюкин. Он является лауреатом международных конкурсов бальных танцев. Хореографом создано немало шоу-программ классических и латиноамериканских бальных танцев.

В 2020 году, во время проведения саммитов, Государственный ансамбль танца "Урал" станет участником культурной программы. Уже поставлен африканский танец, сейчас идет работа над постановкой индийского и китайского номеров. Для постановки китайского номера на Южный Урал прибудут хореографы из Поднебесной. Индийский номер готовят балетмейстеры-постановщики из Индии, там же заказаны костюмы.

А в бразильской хореографии совершенно иная пластика, к которой пришлось привыкать нашим танцорам. Ставить новый номер приезжали постановщики, рекомендованные московской комиссией, занимающейся организацией культурной программы ШОС и БРИКС.